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18 Aralık 2016 Pazar 07:53

Polis, bombalı araçların plakalarını yayınladı: Polis bu araçları arıyor

PKK'lı teröristlerin bombalı saldırıda kullanmaya hazırlandığı araçların plakaları polis tarafından yayınlandı. Polis her yerde bu araçları arıyor.

Polis, bombalı araçların plakalarını yayınladı: Polis bu araçları arıyor
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Polis, bombalı araçların plakalarını yayınladı

PKK'lı teröristlerin İstanbul Beşiktaş ve Kayseri'de düzenlediği kalleş saldırının ardından polis teşkilatı alarm seviyesini 'Kırmızı'ya yükseltti. PKK'lı katillerin yeni saldırılarda kullanmaya hazırladığı araçların plakası Adana Emniyet Müdürlüğü tarafından yayınlandı.

POLİS BU ARAÇLARI ARIYOR

Adana Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şubesi bomba yüklü olduğu şüpheli araçların plakasını paylaştı

Adana, İstanbul ve Kayseri'deki bombalı saldırıların ardından polisin güvenlik alarm seviyesi 'kırmızı'ya çıkarıldı.

Kentte uzun namlulu silahlı ekipler devriyeleri sıklaştırdı. Kent giriş ve çıkışlarındaki uygulama noktalarında bütün araçlar durdurularak kontrol ediliyor. Park, alışveriş merkezleri ve caddelerde görev yapan polisler, şüpheli kişilere karşı uyarıldı. Güneydoğu ile batı içanadolu ve batı illerinin geçiş güzergahı olan Adana'daki otoban ve eski karayolu geçişlerinde de aynı uygulamalar yapılıyor.

Adana Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şubesi'nce hazırlanan rapor doğrultusunda bomba yüklü olduğu şüphesiyle
35 AU 9984
30 AL 284
38 FM 725
25 AT 173
01 BGA 10
21 ET 628
63 K 1709
34 RJ 326
61 TD 938
plakalı araçların ikiz plaka ya da çalıntı şüpheleri bulunduğu, müdahale edilirken dikkatli olunması uyarısı yapıldı.

 
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