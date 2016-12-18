Polis, bombalı araçların plakalarını yayınladı: Polis bu araçları arıyor

Polis, bombalı araçların plakalarını yayınladı

POLİS BU ARAÇLARI ARIYOR

PKK'lı teröristlerin İstanbul Beşiktaş ve Kayseri'de düzenlediği kalleş saldırının ardından polis teşkilatı alarm seviyesini 'Kırmızı'ya yükseltti. PKK'lı katillerin yeni saldırılarda kullanmaya hazırladığı araçların plakası Adana Emniyet Müdürlüğü tarafından yayınlandı.Adana Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şubesi bomba yüklü olduğu şüpheli araçların plakasını paylaştıAdana, İstanbul ve Kayseri'deki bombalı saldırıların ardından polisin güvenlik alarm seviyesi 'kırmızı'ya çıkarıldı.Kentte uzun namlulu silahlı ekipler devriyeleri sıklaştırdı. Kent giriş ve çıkışlarındaki uygulama noktalarında bütün araçlar durdurularak kontrol ediliyor. Park, alışveriş merkezleri ve caddelerde görev yapan polisler, şüpheli kişilere karşı uyarıldı. Güneydoğu ile batı içanadolu ve batı illerinin geçiş güzergahı olan Adana'daki otoban ve eski karayolu geçişlerinde de aynı uygulamalar yapılıyor.Adana Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şubesi'nce hazırlanan rapor doğrultusunda bomba yüklü olduğu şüphesiyle35 AU 998430 AL 28438 FM 72525 AT 17301 BGA 1021 ET 62863 K 170934 RJ 32661 TD 938plakalı araçların ikiz plaka ya da çalıntı şüpheleri bulunduğu, müdahale edilirken dikkatli olunması uyarısı yapıldı.