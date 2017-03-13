Polis, fuhuş cetesi kuran 5 kardeşi yakaladı

22 KADIN SINIR DIŞI EDİLECEK

GÖZALTINA ALINAN 6 KİŞİ TUTUKLANDI

5 kardeş bir araya gelip fuhuş çetesi kurmuş. Polisin bir süredir takip ettiği Karamürselli kardeşler, 22 yabancı kadını fuhuş yaptırmak için Kocaeli'ne getirdiğini ortaya çıkardı. Yapılan aramalarda fuhuş çetelesinin tutulduğu ajandalar, fuhuş pazarlıklarının yapıldığı telefonlara, bilgisayarlara ve bir miktar uyuşturucu maddeye el konulduKocaeli'nin Karamürsel İlçesi'nde 5 kardeşin kurduğu fuhuş çetesi Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan operasyonla çökertildi.Yabancı uyruklu kadınları fuhuş yaptırmak için ülkeye sokan ve fuhuş yaptırdıkları tespit edilen 5'i kardeş 7 kişi gözaltına alınırken 22 yabancı uyruklu kadın sınır dışı edilmek üzere göç şubesine teslim edildi.Karamürsel Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı ile 'Yabancı uyruklu kadınlara fuhuş amaçlı müşteri bularak otellerde fuhuş yaptırmak' suçlamasıyla başlatılan soruşturma kapsamında İl Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri 5'i kardeş N.K, A.K, E.K, B.K, H.K. ve A.K., ŞK isimli 7 kişiyi tespit ederek gözaltına aldı.Polis ekiplerinin fiziki ve teknik takibi sonrasında 9 Mart günü Karamürsel ilçesinde 12 eve ve 1 iş yerine eş zamanlı operasyon yapıldı. Yapılan aramalarda fuhuş çetelesinin tutulduğu ajandalar, fuhuş pazarlıklarının yapıldığı telefonlara, bilgisayarlara ve bir miktar uyuşturucu maddeye el konuldu.5 kardeşin fuhuş yaptırdığı Kırgızistan, Moldova ve Kazakistan uyruklu biri 17 yaşında toplam 22 kadın adli ve idari işlemler için Asayiş Şube Müdürlüğü'ne getirildi.Adli işlemleri tamamlanan 22 kadın sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi. Gözaltına alınan 7 şüpheli 'Küçük yaşta çocuğu fuhuşa teşvik etmek, fuhuşa aracılık ve yer temin etmek, uyuşturucu medde bulundurmak' suçlarından Karamürsel Adliyesi'ne sevk edildi.Kocaeli'nin Karamürsel İlçesi'nde yabancı uyruklu kadınlara fuhuş yaptırdıkları iddia edilen ve gözaltına alındıktan sonra bugün Kocaeli Adliyesi'ne sevk edilen N.K., A.K., E.K., H.K., A.K., Ş.K. tutuklanırken, B.K. adli kontrolle serbest bırakıldı.