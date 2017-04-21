﻿
GÜVENLİK:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

21 Nisan 2017 Cuma 16:22

Polis memuru şantajla evli kadına tecavüz etti

Kayseri'nin Develi ilçesinde görevli bir polis memurunun, evli bir kadına tehdit ve şantajla tecavüz ettiği, ve parasını aldığı iddiasıyla soruşturma açıldı.

Polis memuru şantajla evli kadına tecavüz etti
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
Polis memuru şantajla evli kadına tecavüz etti

 
 
Kayseri'nin Develi ilçesi bir polis memurunun evli kadına şantajla tecavüz ettiği iddiasıyla sarsıldı.
 
 
Kayseri'nin Develi İlçesi'nde polis memuru İ.Ö., kendisini başka bir isimle tanıttığı evli kadına tecavüz edip şantajla para istediği iddiasıyla tutuklandı.

Olay, 2 gün önce Develi İlçesi'ne bağlı Harman Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre polis memuru  İ.Ö., kendisini 'Kaan' adıyla tanıttığı S.A. adlı kadınla bir süre görüştükten sonra, onu otomobiliyle ıssız bir yere götürerek tecavüz etti. Bu ilişkiyi kamerayla kaydettiği belirtilen İ.Ö.'nün, kadından para istediği, aksi takdirde eşine göstermekle tehdit ettiği belirtildi.

Mağdur kadının şikayeti üzerine soruşturma başlatan polis, söz konusu kişinin polis memuru İ.Ö. olduğunu belirleyerek gözaltına aldı.

Emniyet Müdürlüğünde ifadesi alınan, ancak tecavüz ve şantaj suçlamasını kabul etmeyen  polis memuru İ.Ö., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kazada yarasına aldırmadan yola saçılan peynirler Kazada yarasına aldırmadan yola saçılan peynirler
Malatya'da 4 çocuklu evli kadının nikah tuzağı Malatya'da 4 çocuklu evli kadının nikah tuzağı
Arnavutköy'de operasyon; İstanbul güne baskınla başladı Arnavutköy'de operasyon; İstanbul güne baskınla...
KKTC'de öldürülen Burcu Okumuş ağıtlarla uğurlandı KKTC'de öldürülen Burcu Okumuş ağıtlarla...
Çeyiz almaya giden düğün konvoyu kaza yaptı, 4 ölü 10 yaralı var Çeyiz almaya giden düğün konvoyu kaza yaptı,...
Suriyeli işçiler küçük çocuğa işkence yaparak eğlenmiş Suriyeli işçiler küçük çocuğa işkence yaparak...
Yukarı Çık

Kazada yarasına aldırmadan yola saçılan peynirler
Adana'da, peynir satan 47 yaşındaki Salih Çiftçi'nin elektrikli bisikletine arkadan gelen otomobil...

Haberi Oku