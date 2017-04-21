Kayseri'nin Develi ilçesinde görevli bir polis memurunun, evli bir kadına tehdit ve şantajla tecavüz ettiği, ve parasını aldığı iddiasıyla soruşturma açıldı.

Polis memuru şantajla evli kadına tecavüz etti

Kayseri'nin Develi ilçesi bir polis memurunun evli kadına şantajla tecavüz ettiği iddiasıyla sarsıldı.Kayseri'nin Develi İlçesi'nde polis memuruendisini başka bir isimle tanıttığı evli kadına tecavüz edip şantajla para istediği iddiasıyla tutuklandı.Olay, 2 gün önce Develi İlçesi'ne bağlı Harman Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre polis memuru İ.Ö., kendisini '' adıyla tanıttığıadlı kadınla bir süre görüştükten sonra, onu otomobiliyle ıssız bir yere götürerek tecavüz etti. Bu ilişkiyi kamerayla kaydettiği belirtilen İ.Ö.'nün, kadından para istediği, aksi takdirde eşine göstermekle tehdit ettiği belirtildi.Mağdur kadının şikayeti üzerine soruşturma başlatan polis, söz konusu kişinin polis memuru İ.Ö. olduğunu belirleyerek gözaltına aldı.Emniyet Müdürlüğünde ifadesi alınan, ancak tecavüz ve şantaj suçlamasını kabul etmeyen polis memuru İ.Ö., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.