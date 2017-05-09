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09 Mayıs 2017 Salı 17:23

Polis, Reina katliamının benzerini son anda önledi

2017 yılının ilk saatlerinde Türkiye'yi şoke eden kanlı Reina baskınını gerçekleştiren terör örgütü DEAŞ üyesi bir kişinin, benzer bir eylem için hazırlık yaptığı ortaya çıktı.

Polis, Reina katliamının benzerini son anda önledi
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Polis, Reina katliamının benzerini son anda önledi



İstanbul polisi, Türkiye'yi sarsan Reina Katliamı'nın bir benzerini önledi. Kağıthane'de bir eve yapılan operasyonda kanlı terör örgütü DEAŞ üyesi bir kişiyi yakaladı. Operasyon sırasında kaçan 4 kişi her yerde aranıyor.

Reina katliamına ilişkin hazırlanan iddianamede tutuklu bir şüphelinin Reina benzeri bir katliam hazırlığında olduğu ortaya çıktı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede İstanbul doğumlu olduğu belirtilen 54 yaşındaki tutuklu şüpheli Celil Çelik hakkında çarpıcı bir detay ortaya çıktı.
 
BENZER POTANSİYELİ BULUNAN DEAŞ MENSUBU

Çelik için, "DEAŞ silahlı terör örgütü bünyesinde Ebu Muhammed El Horasani kod ismini kullanan şüpheli Abdulkadir Masharipov ile birlikte aktif faaliyet yürüten ve benzer eylem potansiyeli bulunan DEAŞ terör örgütü mensubudur" denildi.

BASKIN SIRASINDA 4 KİŞİ ARKA PENCEREDEN KAÇTI

İddianamede Çelik'in, soruşturmanın şüphelilerinden İlkhom Dzhuraev'in yer göstermesi sonucu Kağıthane Şirintepe'deki evde 22 Şubat tarihinde yapılan baskınla gözaltına alındığı, ancak evde bulunan 4 kişinin baskın sırasında evin arka penceresinden atlayarak kaçtıkları kaydedildi. 
 
REİNA KATLİAMINDA KULLANILAN SİLAHIN BENZERİ 2 KALAŞNİKOF BULUNDU

Evde yapılan aramada, Masharipov'un Reina katliamında kullandığı uzun namlulu silahın benzeri olan 2 adet AK47 marka kalaşnikof tüfek ile bu silaha ait 500 adet 7.62 mm çapında mermi ele geçirildiği belirtildi. Ayrıca kamera tespit cihazı ve GSP tespit cihazı ile birlikte çok sayıda dijital malzemeye de el konulduğu kaydedildi. 
 
"REİNA TARZI PLANLANAN BİR EYLEM ÖNCESİNDE YAKALANDI"

İddianamede şüpheli için şu tespit yapıldı; "DEAŞ terör örgütünün hücrelere ayrılmış yapısı nedeniyle, planlanan muhtemel eylem öncesinde, eylemci ile eylemde kullanılacak silah ve mühimmatların eylemden kısa bir süre önce bir araya getirildiği tespit edilmiştir. Bu nedenle şüphelilerin Reina eylemi tarzı gerçekleştirilmesi planlanan bir eylem öncesinde yakalandıkları anlaşılmaktadır." 

İddianamede Celil Çelik için, "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, "Silahlı terör örgütü üyeliği" suçundan da 15 yıla kadar hapis cezası talep edildi.
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