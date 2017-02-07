Polise saldıran magandayı vatandaş linç etmek istedi





ARAÇLARI DURDURDU TARTIŞMAYA BAŞLADI

MAGANDA TURİZMCİYE VATANDAŞTAN MEYDAN DAYAĞI

POLİS KURTARDI

MAGANDA YENİDEN POLİSE SALDIRDI

İstanbul Şişli'de trafğin yoğun olduğu anlarda servis turizm sürücüsü maganda kendisini uyaran polise önce hakaret etti, ardından saldırdı. Durumu gören vatandaşlar maganda servis sürücüsünü linç etmeye kalktı. Saldırıya uğrayan polis memuru maganda sürücüyü vatandaşların elinden kurtarmasına rağmen yeniden saldırıya uğradı. Vatandaşlar maganda sürücüye "Hayvan adam kurallara uymadığın için trafik kilitlendi" diyerek tepki gösterdi.Trafikte araçlarını durdurarak tartışmanın yaşandığı yere gelen vatandaşlar polise yumruk atan turizm şoförünü linç etmeye kalktıŞişli'de trafikte çıkan kavgayı ayırmak isteyen polis memuru şoförden yumruk yedi. Polise şiddet uygulandığını gören vatandaşlar araçlarından inerek şoförü linç etmeye çalıştı. Şoförü vatandaşların lincinden yumruk attığı polis memuru kurtardı.Olay, Şişli Belediyesi önündeki kavşakta dün saat 14.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, kavşakta seyir alan iki şoför arasında trafik nedeniyle tartışma çıktı. Yoldan geçtiği sırada tartışmayı gören polis ekipleri duruma müdahale ederek vatandaşları ayırmak istedi. Bunun üzerine turizm şoförü olduğu öğrenilen şahıs polise siz karışamazsınız diye bağırmaya başladı. Turizm şoförünün hakaret etmesi üzerine polis ekipleri şoförü gözaltına almak istedi. Bu duruma tepki gösteren şoför polisleri itmeye ve vurmaya başladı. Ardından şoför polislerden bir tanesine yumruk attı.Polislerin şiddete maruz kaldığını gören vatandaşlar araçlarından inerek duruma tepki gösterdi. Trafikte araçlarını durdurarak tartışmanın yaşandığı yere gelen vatandaşlar polise yumruk atan turizm şoförünü linç etmeye kalktı. Bunun üzerine yumruk yiyen polis, linç edilmeye çalışılan şoförü vatandaşların elinden kurtarmaya çalıştı. "Durun, yapmayın" diye araya giren polis dayak yediği şoförü vatandaşların elinden kurtardı.Polisin kendisini vatandaşlardan kurtarması üzerine turizm şoförü tekrar saldırganlaştı. Kendisini linç edilmekten kurtaran polise tekrar saldıran şoför, polisi itelemeye başladı. Bunun üzerine çaresiz kalan polis saldırgan şoförü biber gazı sıkarak etkisiz hale getirdi. Bu esnada olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Saldırgan şoför gözaltına alındı.