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Polise saldırdı, evine ateşe verdi

Ankara'da sinir krizine giren bir vatandaş kendi oturduğu evi ateşe verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerine silahla ateş açan adam polise de kurşun yağdırdı. Saldırganı vazgeçirmek için polis ekipleri ikna çalışmasını sürdürüyor.

Polise saldırdı, evine ateşe verdi

Ankara'da sinir krizine giren bir vatandaş kendi oturduğu evi ateşe verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerine silahla ateş açan adam polise de kurşun yağdırdı. Saldırganı vazgeçirmek için polis ekipleri ikna çalışmasını sürdürüyor.

03 Eylül 2018 Pazartesi 20:03
Polise saldırdı, evine ateşe verdi

Polise saldırdı, evine ateşe verdi


Sinir krizleri geçiren bir adam önce evini ateşe verdi. Olay yerine gelen itfaiye ve polis ekiplerine silahla saldıran adamı ikna etmek için çalışmalar sürüyor.

Ankara'da sinir krizi geçirdiği iddia edilen bir şahıs, evine ateşe verdikten sonra olay yerine gelen itfaiye ve polis ekiplerine ateş açtı. Olayın gerçekleştiği sokağın giriş çıkışları kapatılırken, olay yerine özel harekat polisleri çağrıldı..

Ankara'nın Çankaya ilçesinde Başçavuş Sokak'ta bir şahıs iddiaya göre sinir krizi geçirdi. Evine ateşe veren şahıs, olay yerine intikal eden itfaiye ve polis ekiplerine ateş açarken, bir itfaiye eri, şahsın dipçim darbesi ile yaralandı.

Olayın gerçekleştiği sokağın giriş çıkışları kapatılırken, olay yerine özel harekat polisleri çağrıldı. Halen saldırganı ikna etme çalışmaları sürüyor

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