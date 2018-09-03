Polise saldırdı, evine ateşe verdi
Sinir krizleri geçiren bir adam önce evini ateşe verdi. Olay yerine gelen itfaiye ve polis ekiplerine silahla saldıran adamı ikna etmek için çalışmalar sürüyor.
Ankara'nın Çankaya ilçesinde Başçavuş Sokak'ta bir şahıs iddiaya göre sinir krizi geçirdi. Evine ateşe veren şahıs, olay yerine intikal eden itfaiye ve polis ekiplerine ateş açarken, bir itfaiye eri, şahsın dipçim darbesi ile yaralandı.
Olayın gerçekleştiği sokağın giriş çıkışları kapatılırken, olay yerine özel harekat polisleri çağrıldı. Halen saldırganı ikna etme çalışmaları sürüyor