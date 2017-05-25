Polisle tartışınca yaka paça gözaltına alındı

JANDARMADAN 'DRONE'LU UYGULAMA

TEKİRDAĞ'DA DA UYGULAMA

ÇORLU'DA 3 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Edirne Emniyet Müdürlüğü, 70 personelin katılımıyla huzur operasyonu düzenledi. Saat 21.00'de başlayan uygulamada, kentin 5 noktasında gelen araçlar, didik didik arandı, şüpheli görülen kişiler ise Genel Bilgi Taraması'ndan (GBT) geçirildi. Karaağaç Mahallesi Lozan Caddesi'nde girişinde kurulan uygulama noktasına eşinin kullandığı otomobille gelen bir kişi ise polis ekipleriyle tartıştı. Alkollü olduğu gözlenen kişi, tartıştığı polis memuruna 'sizin paranızı biz ödüyoruz' dedi. Karşılıklı tartışmanın ardından polis memuru, kendisine hareket ettiği gerekçesiyle şikayetçi olacağını söyledi. Polislere direnen alkollü kişi, eşinin ve çocuklarının yanında güçlükle yere yatırılarak elleri arkadan kelepçelendi. Bu sırada eşi 'Zülfü bir şey yapmadı, yalvarırım bırakın' diye polislerden serbest bırakmasını istedi. Gözlatına alınan ve ismi öğrenilemeyen kişi Polis Merkezi'ne götürüldü.Edirne Jandarma Komutanlığı ekipleri de kent genelinde 28 farklı noktada 180 personelle asayiş uygulaması yaptı. TEM otobanı Edirne gişelerinde kurulan uygulama noktasında jandarma ekipleri yol kontrolünde 'drone' kullandı. Havadan uygulama noktasından kaçan araç olup olmadığı kontrol edildi. Gelen araçlar narkotik köpeklerince aranırken, şüpheli görülen kişilere kimlik kontrolü yapıldı. Yaklaşık 2 saat süren uygulama sırasında herhangi bir suç unsuruna rastlanmadı.Tekirdağ'da ise 5 noktada 150 polis görev yaptı. Tekirdağ İl Emniyet Müdürü Mustafa Aydın'ın da denetlediği uygulamalarda, şüpheli araçlar durdurularak arandı, sürücü ve yolculara kimlik kontrolü yapıldı. Ayrıca şüpheli kişilere yönelik GBT yapıldı.Tekirdağ'ın Çorlu İlçesi'nde polis ekipleri, kent genelindeki giriş çıkışlarda araç ve kişiler üzerinde asayiş uygulaması yaptı. Çorlu İlçe Emniyet Müdürü Aykut Efe’nin yönettiği ve 250 polisin katıldığı uygulamada durdurulan araçlar tek tek arandı, sürücü ve yolcuların GBT'si yapıldı. Kontroller sırasında haklarında arama kararı olan 3 kişi gözaltına alındı. Trafik ekiplerince kusurlu görülen 2 araç trafikten men edildi. Çalıntı olduğu belirlenen 2 motosiklete ise el konuldu.