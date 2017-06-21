Polisten kaçan hırsızlar şehri karıştırdı

Sakat ayağı ile kaçtı, kamyonun altında yakalandı

Zanlının telefonuna polis baktı

Kocaeli'nde inşaattan malzeme çalan hırsızlar polisi görünce kaçtı. Nefes kesen kovalamaca kaza ile sona erdi. Kamyonun altında yakalanan zanlı, ‘Uyuyordum’ görmedim dedi.Edinilen bilgiye göre, Kuruçeşme mevkiinde bulunan bir okul inşaatına kamyonet ile gelen hırsızlar malzemeleri aldı. Zanlıların hırsızlık yaptığını gören vatandaşlar polis ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen polisleri gören zanlılar ise kamyonet ile kaçmaya başladı. Güvenlik güçleriplakalı kamyoneti Derince ilçesine kadar kovaladı. Liman Işıkları mevkiinden tekrar geri dönen zanlılar, polise ekiplerinden kaçmaya devam etti. Trafikte adeta terör estiren zanlılar, çok sayıda araca da çarptı. Hasar gören kamyonet ile kaçamayacaklarını anlayan hırsızlar, kazalı araçtan inerek kaçmaya devam etti.Zanlılardanbir kamyonun altına girerek saklanmaya çalıştı. Ayağından sakat olan zanlı, kısa sürede yakayı ele verdi. Polise yakalanan Kadir C., “Uyuyordum, haberim yok” diyerek kendisini savundu. Diğer zanlı.’de kısa süre içinde yakalandı.Zanlılar kaçarken bir servis minibüsü ile hafif ticari araca da çarptı. İki araçta bulunan 4 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Olay yerinde araçları hasar gören vatandaşlar, yakalanan zanlıya tepki gösterdi.Suçunu inkar eden zanlılardan Kadir C.’nin karakolda çalan telefonuna da polis baktı. Zanlıyı arayan kadın, polisin kendisini aradığını fark etmeyerek, “Kaçtınız mı? Polisten kurtuldunuz mu?” dedi. Arayan kadının sesi zanlıya da dinletildi. Ancak zanlı hala kamyonette bulunmadığını ileri sürdü. Zanlıların çok sayıda hırsızlıktan kaydı bulunduğu öğrenildi.