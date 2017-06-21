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GÜVENLİK:
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21 Haziran 2017 Çarşamba 02:43

Polisten kaçan hırsızlar şehri karıştırdı

Kocaeli'nde inşaattan malzeme çalan hırsızlar polisi görünce kaçtı. Nefes kesen kovalamaca kaza ile sona erdi. Kamyonun altında yakalanan zanlı, ‘Uyuyordum’ görmedim dedi.

Polisten kaçan hırsızlar şehri karıştırdı
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Polisten kaçan hırsızlar şehri karıştırdı

Kocaeli'nde inşaattan malzeme çalan hırsızlar polisi görünce kaçtı. Nefes kesen kovalamaca kaza ile sona erdi. Kamyonun altında yakalanan zanlı, ‘Uyuyordum’ görmedim dedi.

Edinilen bilgiye göre, Kuruçeşme mevkiinde bulunan bir okul inşaatına kamyonet ile gelen hırsızlar malzemeleri aldı. Zanlıların hırsızlık yaptığını gören vatandaşlar polis ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen polisleri gören zanlılar ise kamyonet ile kaçmaya başladı. Güvenlik güçleri 34 TG 1644 plakalı kamyoneti Derince ilçesine kadar kovaladı. Liman Işıkları mevkiinden tekrar geri dönen zanlılar, polise ekiplerinden kaçmaya devam etti. Trafikte adeta terör estiren zanlılar, çok sayıda araca da çarptı. Hasar gören kamyonet ile kaçamayacaklarını anlayan hırsızlar, kazalı araçtan inerek kaçmaya devam etti.

Sakat ayağı ile kaçtı, kamyonun altında yakalandı

Zanlılardan Kadir C. bir kamyonun altına girerek saklanmaya çalıştı. Ayağından sakat olan zanlı, kısa sürede yakayı ele verdi. Polise yakalanan Kadir C., “Uyuyordum, haberim yok” diyerek kendisini savundu. Diğer zanlı Eyüp L.’de kısa süre içinde yakalandı.

Zanlılar kaçarken bir servis minibüsü ile hafif ticari araca da çarptı. İki araçta bulunan 4 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Olay yerinde araçları hasar gören vatandaşlar, yakalanan zanlıya tepki gösterdi.

Zanlının telefonuna polis baktı

Suçunu inkar eden zanlılardan Kadir C.’nin karakolda çalan telefonuna da polis baktı. Zanlıyı arayan kadın, polisin kendisini aradığını fark etmeyerek, “Kaçtınız mı? Polisten kurtuldunuz mu?” dedi. Arayan kadının sesi zanlıya da dinletildi. Ancak zanlı hala kamyonette bulunmadığını ileri sürdü. Zanlıların çok sayıda hırsızlıktan kaydı bulunduğu öğrenildi. 
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