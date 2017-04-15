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15 Nisan 2017 Cumartesi 21:17

Pompalı tüfekli saldırganı domatesle kovaladı

Şanlıurfa'da eski eniştesi tarafından pompalı saldırıya uğrayan 30 yıllık manav, şans eseri yara bile almadan kurtulurken o anları anlattı...

Pompalı tüfekli saldırganı domatesle kovaladı
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Pompalı tüfekli saldırganı domatesle kovaladı

Manav dükkanını elinde pompalı tüfekle basan saldırgan, kendisine domatesle karşılık veren eski kayın biraderinin direnişi karşısında kaçmak zorunda kaldı




Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde bir esnaf, iş yerinde kendine pompalı tüfekle saldıran eski eniştesine domatesle karşılık verdi.

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa'da yaklaşık 30 yıldır manavlık yapan Mehmet Tosun, kız kardeşinin eski kocası Mahmut P.'nin saldırısına uğradı. İş yerinin önüne gelen Mehmet P. pompalı tüfekle manav dükkanında bulunan Mahmut Tosun'a ateş etmeye çalıştı.

Mahmut Tosun da kendisini savunmak için eline aldığı domatesleri kendisine silah doğrultan Mehmet P.'ye attı. Saldırgan pompalı tüfekle çevreye ateş ettikten sonra kaçarak uzaklaştı.
Mehmet P. polis tarafından gözaltına alınırken kendisini domatesle savunan Mahmut Tosun ise, "İnşaattan geldim ve işime dalmıştım. Mahmut P. isimli şahıs birden karşımda belirdi. Tam önümde belirdiğinde ben domatesin yanına geldim. Kendisi silahı bana doğrultunca ben de domatesle gözüne vurdum. Orada dengesini kaybetti, sağa sola ateş etmeye başladı. Aramızda herhangi bir husumet yok. Eski bir eniştemdir. Bacımızı geri aldık, ondan olabilir. Kendisiyle daha öncesinden kaynaklanan herhangi bir sorunumuz yoktur" şeklinde konuştu.
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