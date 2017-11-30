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Ponzi Arzu'ya para kaptıran kadın "Aptal olduğum için verdim" dedi

Bursa, İstanbul ve İzmir'de yüksek kâr vaadiyle 57 kişiyi yaklaşık 13 milyon lira dolandırdığı iddiasıyla tutuklanan Ponzi Arzu'nun yargılanmasına devam edildi. Duruşmada Arzu'dan şikayetçi olduğunu ifade eden bir kadın, aptallığından dolayı 15 bin lira para verdiğini ifade etti.

Ponzi Arzu'ya para kaptıran kadın "Aptal olduğum için verdim" dedi

Bursa, İstanbul ve İzmir'de yüksek kâr vaadiyle 57 kişiyi yaklaşık 13 milyon lira dolandırdığı iddiasıyla tutuklanan Ponzi Arzu'nun yargılanmasına devam edildi. Duruşmada Arzu'dan şikayetçi olduğunu ifade eden bir kadın, aptallığından dolayı 15 bin lira para verdiğini ifade etti.

30 Kasım 2017 Perşembe 10:08
Ponzi Arzu'ya para kaptıran kadın "Aptal olduğum için verdim" dedi

Ponzi Arzu'ya para kaptıran kadın "Aptal olduğum için verdim" dedi


Yüksek kar vaadiyle çok sayıda kişiyi dolandıran Arzu Mertgil (Ponzi Arzu) çıkarıldığı duruşmada, şikayetçiler ilk kez hakime derdini anlattı.

Bursa, İstanbul ve İzmir'de yüksek kâr vaadiyle 57 kişiyi yaklaşık 13 milyon lira dolandırdığı iddiasıyla tutuklanan Ponzi Arzu'nun yargılanmasına devam edildi. Duruşmada Arzu'dan şikayetçi olduğunu ifade eden bir kadın, aptallığından dolayı 15 bin lira para verdiğini ifade etti.
Edinilen bilgiye göre, Bursa Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, Bursa'nın yanı sıra İstanbul ve İzmir'de 57 kişiyi yaklaşık 13 milyon lira dolandırdığı iddiasıyla aradığı Arzu Mertgil'i (38), Mustafakemalpaşa ilçesinde geçen şubat ayında yakaladı. Üzerinde sahte kimlik ve ehliyet ile bir miktar para çıkan Mertgil'in kaldığı evde yapılan aramada ise 18 farklı peruk ele geçirildi. Mertgil, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Hakkında toplam 789 yıl hapis cezası istenen Arzu Mertgil'in yargılanmasına Bursa 7. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edildi. Mahkemede konuşan Ponzi lakaplı Arzu Mertgil, "Somut delil olmadığı için dosyanın bilirkişiye gönderilmesini istiyorum. Özcan beyin ofisinde buluştuğumuzda sadece ben yoktum. Benle birlikte 6 firmanın sahipleri vardı. Ben danışmanlık hizmeti veriyorum. Bunlar şahıs firması, tahliyemi talep ediyorum" dedi.

"APTAL OLDUĞUM İÇİN PARA VERDİM"

Arzu Mertgil'den şikayetçi olduğunu ifade eden Emel Doğu (45) ise, "15 bin lira parayı Arzu'ye elden verdim. Kendisiyle sözleşme yapmadık. Aptal olduğum için parayı verdim. 500 lira kredi ödemesiyle birlikte toplam bin 500 lira ayda ödeyecekti. Arzu 3 ay ödeme yaptı. Şikayetçiyim" diye konuştu.

Mahkeme heyeti şahitlerin dinlenmesinin ardından sanığın tutukluluk halinin devamına karar verip duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

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