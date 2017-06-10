Ramazan ayında sapıklık; Linçten polis kurtardı

'da Ramazan etkinliğine gitmekte olan çocuğu taciz eden sapkını vatandaşlar linç etmeye kalktı. İddialara göre Zafer Meydanı'nda düzenlenen Ramazan etkinliğine gitmekte olan M.A.E.'nin önüne kesen M.B. elle sarkıntılıkta bulunduKütahya'da 14 yaşındaki M.A.E. adlı erkek çocuğa cinsel istismarda bulunduğu öne sürülen 34 yaşındaki M.B'yi mahalleli linç etmek istedi. Polis ekiplerinin linçten kurtardığı M.B. gözaltına alındı.Edinilen bilgilere göre olay gece saat 01.30 Ali Paşa Mahallesi Fuatpaşa Caddesi'nde meydana geldi. İddialara göre Zafer Meydanı'nda düzenlenen Ramazan etkinliğine gitmekte olan M.A.E.'nin önüne kesen M.B. elle sarkıntılıkta bulundu. M.B. daha sonra, M.A.E.yi ara sokağa götürmeye çalıştı. M.A.E.'nin bağırıp yardım istemesi üzerine çevrede bulunan vatandaşlar, M.B.'ye müdahale etti. Vatandaşların linç girişime bulunduğu M.B.'yi olay yerinden geçmekte olan trafik polisleri kurtardı.Takviye gelen polis ekipleri M.B.'yi tedavisi için Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü. Tedavisi acil serviste yapılan M.B 'nin 1.25 promil alkollü olduğu belirlendi.Gerekli tedavisi yapıldıktan sonra Şehit Mehmet Kartal Polis Merkezi'ne götürülen M.B.'nin hırsızlık, yaralama, konut dokunulmazlığını ihlal ve tehdit gibi suçlardan 15 suç kaydının olduğu belirtildi. Sorgulaması tamamlanan M.B. adliyeye sevk edildi.