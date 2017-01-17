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17 Ocak 2017 Salı 00:49

Recep İvedik 5 Azerbaycanlı Boksör'e yumruk kriz çıkardı

Recep İvedik 5 filminde bir sahnede Azerbaycan Türk'ü boksore atılan yumruk iki ülke vatandaşlarını sosyal medyada karşı karşıya getirdi.

Recep İvedik 5 Azerbaycanlı Boksör'e yumruk kriz çıkardı
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Recep İvedik 5 Azerbaycanlı Boksör'e yumruk kriz çıkardı

Bir komedi filmi, Türkiye ile kardeş Azerbaycan'ı karşı karşıya getirebilir mi? İnsanları güldürmek, hoşça vakit geçirmek için çekilen bir filde sert bir yumruk darbesiyle havada uçan boksör, kardeş Azerbaycan Cumhuriyeti'nden olursa herşey unutulabiliyor. Recep İvedik 5'in fragmanındaki boks sahnesini eleştiren Azeri Tarihçi Prof. Dr. Aygün Attar’a Şahan Gökbakar, sosyal medya hesabından cevap verdi.



Sosyal medya hesabından boks sahnesinin başlangıcını ve fragmanda yer alan kısmı yayınlayarak cevap veren Gökbakar, paylaşımına ise şu notu düştü;



“ Biz üzmek için değil güldürmek için varız. Bizde ‘gardaş’ ülkemize yanlış olmaz.


Recep İvedik Fragmanda aksiyonu sebebiyle sadece son bölümünü paylaştığımız boks sahnesini başka yönlere çekmeye çalışanlar olmasın diye filmdeki halini paylaşıyoruz. Recep İvediğin ağzından dökülenler neymiş? Azerbaycan’daki sevenlerimize kavuşmaya can atıyorum. Hepinizi seviyorum.”
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