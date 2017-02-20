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20 Şubat 2017 Pazartesi 20:37

Referandum öncesi 2. provakasyon: Cem Küçük'ün evine saldırı

Gazeteci yazar Cem Küçük'ün Güngören'de bulunan evine silahlı saldırı düzenlendi.

Referandum öncesi 2. provakasyon: Cem Küçük'ün evine saldırı
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Referandum öncesi 2. provakasyon: Cem Küçük'ün evine saldırı

Müjdat Gezen Kültür Merkezi'nin kundaklanma girişiminin ardından bu kez de Gazeteci Cem Küçük'ün evine silahlı saldırı düzenlendi.

Gazeteci Cem Küçük, Twitter hesabından yaptığı açıklama ile evine silahlı saldırı yapıldığını açıkladı. Müjdat Gezen Kültür Merkezi'ne düzenlenen kundaklama girişinin ardından Gazeteci Cem Küçük'ün evine düzenlenen silahlı saldırı provakasyon endişesini akıllara getiriyor.

Gazeteci Cem Küçük, Güngören'deki evine yönelik silahlı saldırı düzenlendiğini açıkladı.

Twitter hesabından bir açıklama yapan Küçük, "Güngören'de bana ait olan ama kardeşimin ikamet ettiği ev 1 saat önce kurşunlandı. Pompalı silahla ateş edilmiş. Terörle mücadele ekipleri olay yeri incelemesi yapıyor. Camlar patlamış ve evin salonunda kurşun izleri var" dedi.
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