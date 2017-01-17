GÜVENLİK:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

17 Ocak 2017 Salı 10:23

Reina katili için 2 bin 200 ihbar geldi: Terörist suçunu kabul

Reina katliamcısının Afganistan'da terör eğitimi aldığı ve 4 dil bildiği belirlendi. Teröristin yakalanması için İstanbul polisi 7 bin 200 saatlik kamera görüntüsü inceledi.

Reina katili için 2 bin 200 ihbar geldi: Terörist suçunu kabul
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
Reina katili için 2 bin 200 ihbar geldi: Terörist suçunu kabul



Türkiye'yi şoke eden Reina katliamcısı teröristin yakalanmasının ardından önemli detaylar ortaya çıktı. Afganistan'da terör eğitimi alan ve 4 dil bilen teröristin yakalanması için 7 bin 200 saatlik kamera görüntüsü inceleme altına alındı. İstanbul Valisi ve İstanbul Emniyet Müdürü, Reina saldırganının yakalanması hakkında yaptığı açıklamada, bugüne kadar 2 bin 200 ihbar yapıldığını bildirdi


İstanbul Valisi Vasip Şahin, Reina saldırganının yakalanması hakkında verdiği bilgilerde, "Polisimiz çok büyük emek sarf etti. 152 adrese operasyon düzenlendi, 50 kişi gözaltına alındı. 2 tabanca ve şarjörü, 2 adet drone ve sim kartlar ve pek çok metaryal ele geçirildi. Terörist suçunu kabul etmiştir, parmak izi de uyuşmuştur" dedi.

Reina saldırganının yakalanması hakkında İstanbul Valisi Vasip Şahin ve İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan açıklama yaptı. İstanbul Valisi Şahin'in açıklamalarının satırbaşları şöyle:

"Ortaköy semtinin bir gece kulübünde bildiğiniz üzere menfur bir terör eylemi meydana gelmiş, 39 insanımızı orada yitirmiş durumdayız. O saldırıyı düzenleyen faille ilgili emniyet müdürlüğümüz çok grift bir çalışma yürüttü ve dün gece bu katil ve fail yakalanmış durumda.

1983 Özbekistan doğumlu, Afganistan'da eğitim almış, 4 dil bilen, iyi yetiştirilmiş bir kişi, terörist. Ülkemize 2016 yılı ocak ayı içerisinde geldiği tahmin ediliyor. Bu operasyon yapılırken 7 bin 200 saat kamera incelemesi yapıldı, 2 bin polisimiz görev aldı. Konya, Hatay ve İzmir'de istihbarat daire başkanlarının desteğiyle ortaklaşa bir operasyon gerçekleştirildi.

Terörist önce Başakşehir'de ev kiralıyor. Daha sonra bir iki ev değiştirerek kendisini gizlemeye çalışıyor. Olay günü de Zeytinburnu'dan gelerek eylemini gerçekleştiriyor.

Polisimiz çok büyük emek sarf etti. 152 adrese operasyon düzenlendi, 50 kişi gözaltına alındı. 2 tabanca ve şarjörü, 2 adet drone ve sim kartlar ve 197 bin dolar ve pek çok metaryal ele geçirildi. Terörist suçunu kabul etmiştir, parmak izi de uyuşmuştur.

2 bin 200 ihbar yapıldı, vatandaşlarımızdan hassasiyetlerinin artarak devamını bekliyoruz, vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum."

SORU-CEVAP

* Örgüt bağlantısı olması ihtimali çok yüksek. Bir teröristle aynı evde bulunuyorlardı, incelemede dikkate alınıyor. Son 3 gün içerisinde oraya geldiği değerlendiriliyor.

* Orada arkadaşlarımızın takipleri devam ediyordu. 5 adresi takip ettiler, öğleden sonra operasyonları artırarak devam ettiler. 5 adresten birinde ele geçirildi.

* DAEŞ adına yapıldığı net.

* Amacımız suçluyu canlı ele geçirmektir. Bizim güvenlik kuvvetlerimiz mecbur kalmadıkça silah kullanmazlar. Karşı taraf silah kullanmadığı için, silah kullanmaya ihtiyaç kalmamıştır.

* Polisimiz iğneyle kuyu kazar gibi gibi ciddi çalışmalar yaptı. Rahat hareket edebilme imkanı bulamadı. Yurtdışına kaçma imkanı bulsaydı belki de kaçacaktı.

* Çocuk bu akşam yanında değildi. Eşinden alınan bilgiler bu operasyonların geliştirilmesinde istifade edilen bilgiler olmuştur.

 
Başbakan Binali Yıldırım: Ne konuşacaklar bilmiyorum
Başbakan Binali Yıldırım: Ne konuşacaklar bilmiyorum
Reina katliamcısı terörist Esenyurt#039;ta yakalandı
Reina katliamcısı terörist Esenyurt'ta yakalandı
Metro istasyonunda Reina katliamcısı alarmı
Metro istasyonunda Reina katliamcısı alarmı
Reina baskıncısı terörist #039;Mutfakta rehine var#039; diyerek kaçmış
Reina baskıncısı terörist 'Mutfakta rehine var' diyerek kaçmış
Reina saldırısını yapan terörist kim? Medyada bilgi kirliliği
Reina saldırısını yapan terörist kim? Medyada bilgi kirliliği
Zeytinburnu#039;nda terör korkusu; Hoşgörü kabusa döndü
Zeytinburnu'nda terör korkusu; Hoşgörü kabusa döndü
Taksiciler Reina kurbanlarını saygıyla andı
Taksiciler Reina kurbanlarını saygıyla andı
Reina katliamını yapan katil nereli
Reina katliamını yapan katil nereli
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
Anahtar Kelimeler
Reian Katili
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Polis vatandaşları uyardı; Şüpheli pakatleri mutlaka haber verin Polis vatandaşları uyardı; Şüpheli pakatleri...
239 yolcusuyla sır oldu 239 yolcusuyla sır oldu
İstanbul'da profesörle hastanın ‘taciz ve parmak koparma’ davası İstanbul'da profesörle hastanın ‘taciz ve...
Recep İvedik 5 Azerbaycanlı Boksör'e yumruk kriz çıkardı Recep İvedik 5 Azerbaycanlı Boksör'e yumruk...
Kocaeli Kartape'de uzman çavuş dehşeti; 1 ölü 2 yaralı var Kocaeli Kartape'de uzman çavuş dehşeti; 1...
Reina katliamcısı terörist Esenyurt'ta yakalandı Reina katliamcısı terörist Esenyurt'ta yakalandı
Yukarı Çık

Polis vatandaşları uyardı; Şüpheli pakatleri...
Emniyet Genel Müdürlüğü, hazırladığı broşürle şüpheli paketler konusunda vatandaşlara uyarılarda...

Haberi Oku