GÜVENLİK:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

28 Ocak 2017 Cumartesi 20:30

Reina katliamcısına Amerikan malı patlayıcı göndermişler

Türkiye'yi şoke eden Reina katliamcısına Amerikan ordusunda kullanılan RDX patlayıcı gönderildiği ortaya çıktı.

Reina katliamcısına Amerikan malı patlayıcı göndermişler
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
Reina katliamcısına Amerikan malı patlayıcı göndermişler

Türkiye'yi şoke eden Reina katliamcısına Amerikan ordusunda kullanılan RDX patlayıcı gönderildiği ortaya çıktı.
Şanlıurfa'nın Akçakale İlçesi'nde Suriye sınırında polisin düzenlediği operasyonla yakalanan terör örgütü DEAŞ’in silah ve mühimmat taşıyan kuryesi Abud Mahho'nun yer göstermesiyle ele geçirilen 3 kilo 560 gram RDX patlayıcısı ve canlı bomba malzemelerini, Reina katliamcısı Abdulkadir Masharipov’a gönderileceği ortaya çıktı.

18 Ocak günü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Suriye’nin PYD denetimindeki Talebyad kentinden yasa dışı yollarla sınırı geçen terör örgütü DEAŞ'ın kuryesi Abud Mahho'yu gizlendiği evde yakalayarak gözaltına aldı. Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nde sorgulanan Suriye uyruklu örgüt üyesi Abud Mahho, terör örgütü DEAŞ'ın kuryesi olduğunu, silah ve mühimmat gibi malzeme aktarımını yaptığını itiraf etti. Bunun üzerine hareket geçen polis, teröristin sınırı geçtiği sırada çuvalla toprak altına gizlediği canlı bomba eyleminde kullanılan yeleğin hazırlanmasında kullanılan malzemelerinin yerini gösterdi. Gösterilen yerde yapılan kazıda çuval içerisinde 3 el bombası fünyesi, 3 uzaktan kumanda anahtar sistemi, 6 elektrikli hale çevrilmiş kapsül ile 3 kilo 560 gram RDX patlayıcı ele geçirdi. Ele geçirilen mühimmatın yapılan incelemesinde İstanbul, Ankara ve Gaziantep’te terör örgütü DEAŞ tarafından düzenlenen saldırılarda kullanılan malzemelerle benzerlik gösterdiği saptandı. 

Bunun üzerine soruşturmayı derinleştiren polis, ek gözaltı süresi aldığı Abud Mahho'yu detaylı şekilde sorguladı. Terörist Mahho’nun DEAŞ örgütünün hücre tipi bir yapılandırması olduğunu ve kendisine gelen telefonla silah ve mühimmatları ilgili kişilere ulaştırdığını anlatan Mahho, "Beni telefonla arıyorlar. Ben toprak altına veya gizlediğim yerde malzemeleri çıkarıyorum gelen adama teslim ediyorum" dedi.

Suriye sınır hattında toprak altına çuval içerisinde gizlenmiş 3 el bombası fünyesi, 3 uzaktan kumanda anahtar sistemi, 6 elektrikli hale çevrilmiş kapsül ile 3 kilo 560 gram RDX patlayıcılarının İstanbul’da yılbaşı gecesi Ortaköy’de bulunan Reina’da 39 kişiyi uzun namlulu tüfekle öldüren Abdulkadir Masharipov’a göndereceği ortaya çıktı. Terör örgütü DEAŞ’in kuryesi olan Abud Mahho’nun toprağa gömdüğü RDX patlayıcılarını teslim etmek için kendisine telefon gelmemesi üzerine örgütün plan değişikliğine gittiğini söyledi. İstanbul’daki Masharipov canlı bomba malzemelerinin ulaşmaması üzerine eylem uzun namlulu tüfekli eylem talimatı verildiği öğrenildi. 

Gözaltındaki DEAŞ terör örgütü üyesi Abud Mahho’nun sorgulaması devam ediyor.

KATLİAM SİLAHI YER DEĞİŞTİRDİ

Ortaköy'de yılbaşı gecesi terörist Abdulkadir Maşaripov'un 39 kişinin hayatını kaybettiği Reina katliamını gerçekleştirmesine ilişkin yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Terörist Maşaripov'un olay günü kullandığı kalaşnikofun kriminal incelenmesi tamamlandı. Özelliklerinin ve seri numarasının belirtildiği kriminal rapor ile birlikte silah adli emanate alındı. Öte yandan soruşturma kapsamında polisin 3 ayrı eve yaptığı baskınlarda ele geçirilen 190 bin dolar da İstanbul Adalet Sarayı'ndaki adli emanete teslim edildi. Terörist Maşaripov ve diğer şüphelilerin Vatan Caddesi'nde bulunan İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ndeki sorgusu devam ediyor.
Polis, Reina katliamcısının oğlunu kaçıran DEAŞ#039;lıların peşinde
Polis, Reina katliamcısının oğlunu kaçıran DEAŞ'lıların peşinde
Dolandırıcılar bu kez Reina ile 185 bin lira vurdu
Dolandırıcılar bu kez Reina ile 185 bin lira vurdu
Reina katliamcısı o bombaları nereden bulduğunu anlattı
Reina katliamcısı o bombaları nereden bulduğunu anlattı
Asıl hedefi Taksimmiş
Asıl hedefi Taksim’miş
Reina katili için 2 bin 200 ihbar geldi: Terörist suçunu kabul
Reina katili için 2 bin 200 ihbar geldi: Terörist suçunu kabul
Başbakan Binali Yıldırım: Ne konuşacaklar bilmiyorum
Başbakan Binali Yıldırım: Ne konuşacaklar bilmiyorum
Reina katliamcısı terörist Esenyurt#039;ta yakalandı
Reina katliamcısı terörist Esenyurt'ta yakalandı
Metro istasyonunda Reina katliamcısı alarmı
Metro istasyonunda Reina katliamcısı alarmı
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Eski TRT spikeri kaçarken yakalandı Eski TRT spikeri kaçarken yakalandı
Küçüksu'da ünlü restauranda silahlı saldırı 1 ölü 2 yaralı Küçüksu'da ünlü restauranda silahlı saldırı...
Hava Kuvvetleri'nde FETÖ operasyonu Hava Kuvvetleri'nde FETÖ operasyonu
Araçlarda çip dönemi başlıyor Araçlarda çip dönemi başlıyor
Kanada'da camide silahlı saldırı Kanada'da camide silahlı saldırı
İzmir Selçuk'ta kaza, 1 ölü 9 yarı var İzmir Selçuk'ta kaza, 1 ölü 9 yarı var
Yukarı Çık

Eski TRT spikeri kaçarken yakalandı
Eski TRT spikeri Hamza Günerigök yasa dışı yollardan Yunansitan'a çıkma hazırlığı yaparken yakalandı.

Haberi Oku