Reina katliamının planlayıcısı öldürüldü ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), İstanbul Ortaköydeki eğlence mekanı Reina'ya yapılan saldırıyı planlayanlardan DEAŞ militanı Abdurrahman Ozbeki’yi karadan yapılan bir baskınla Suriye’de öldürdüklerini duyurdu.
Reina katliamı planlayıcısı öldürüldü
Reina katliamı planlayıcı öldürüldüğü açıklandı.
Reina katliamının planlayıcısı öldürüldü ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), İstanbul Ortaköydeki eğlence mekanı Reina'ya yapılan saldırıyı planlayanlardan DEAŞ militanı Abdurrahman Ozbeki’yi karadan yapılan bir baskınla Suriye’de öldürdüklerini duyurdu.