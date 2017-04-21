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21 Nisan 2017 Cuma 19:53

Reina katliamı planlayıcısı öldürüldü

Reina katliamı planlayıcı öldürüldüğü açıklandı.

Reina katliamı planlayıcısı öldürüldü
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Reina katliamı planlayıcısı öldürüldü
   Reina katliamının planlayıcısı öldürüldü ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), İstanbul Ortaköydeki eğlence mekanı Reina'ya yapılan saldırıyı planlayanlardan DEAŞ militanı Abdurrahman Ozbeki’yi karadan yapılan bir baskınla Suriye’de öldürdüklerini duyurdu.
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Reina Katliamı Planlayan
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