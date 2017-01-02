GÜVENLİK:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

02 Ocak 2017 Pazartesi 22:35

Reina saldırganı için Zeytinburnu'nda operasyon

Salgırgan'ın Zeytinburnu'nda görüldüğü ihbarları üzerine düzenlenen ve 3 saat süren operasyonun ardından polis ekipleri bölgeden ayrıldı.

Reina saldırganı için Zeytinburnu'nda operasyon
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
Reina saldırganı için Zeytinburnu'nda operasyon


Yeni yılın ilk saatlerinde Türkiye'yi şoke eden kanlı Reina baskınını düzenleyen terörist için İstanbul polisinin operasyonları sürüyor.  Salgırgan'ın Zeytinburnu'nda görüldüğü ihbarları üzerine düzenlenen ve 3 saat süren operasyonun ardından polis ekipleri bölgeden ayrıldı.

İstanbul'da gece kulübüne düzenlenen saldırının zanlısının yakalanması için polisin Zeytinburnu'nda gerçekleştirdiği operasyon sona erdi. Operasyon sürerken bölgeye yakın bir noktada yaralanan şahsın operasyonla ilgisi olmadığı bildirildi.
Ortaköy’de gece kulübüne saldırı düzenleyen teröristi arama çalışmaları sürerken, polis Zeytinburnu’nda bir eve operasyon düzenledi. Yaklaşık 3 saat süren operasyonda olaya ilişkin herhangi bir şüpheliye rastlanmadı. Polisin çalışmaları sürerken yakında duyulan bir ses üzerine polis ekipleri buraya yöneldi. Bir kişinin bıçaklanarak yaralandığı görüldü. İlk etapta şahsın operasyon kaynaklı yaralandığı düşünüldü. Yapılan incelemenin ardından şahsın operasyonla ilgili olmadığı anlaşıldı. Yabancı uyruklu şahsın tartıştığı bir kişi tarafından bıçaklandığı öğrenildi. Yaralı, olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

 
Reina saldırısını DEAŞ üstlendi
Reina saldırısını DEAŞ üstlendi
Diyarbakır#039;da polis lojmanına roketli saldırı
Diyarbakır'da polis lojmanına roketli saldırı
Reina#039;ya baskın; Teröristin görüntüleri ortaya çıktı
Reina'ya baskın; Teröristin görüntüleri ortaya çıktı
Reina#039;da hayatını kaybeden yabancıların isimleri
Reina'da hayatını kaybeden yabancıların isimleri
Reina#039;ya saldırı; Saldırı#039;da hayatını kaybedenlerin isimleri
Reina'ya saldırı; Saldırı'da hayatını kaybedenlerin isimleri
Reina#039;ya saldırı; Polis Kuruçeşme#039;de teröristi arıyor
Reina'ya saldırı; Polis Kuruçeşme'de teröristi arıyor
Reina#039;ya saldırı; Diyanet, Bu bir vahşettir, katliamdır
Reina'ya saldırı; Diyanet, Bu bir vahşettir, katliamdır
Reina#039;ya saldırı; Ölü sayısı 39#039;a çıktı, 65 yaralı var
Reina'ya saldırı; Ölü sayısı 39'a çıktı, 65 yaralı var
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Barbaros Şansal krizi: Havalimanı'nda vatandaşlar tepki gösterdi Barbaros Şansal krizi: Havalimanı'nda vatandaşlar...
Ortaköy baskınını yapan saldırganın en net fotoğrafı Ortaköy baskınını yapan saldırganın en net fotoğrafı
Reina saldırısını DEAŞ üstlendi Reina saldırısını DEAŞ üstlendi
Yılbaşında öldü; Meltem Yapıcı uyuşturucu kurbanı Yılbaşında öldü; Meltem Yapıcı uyuşturucu...
Konya'da olaylı gece: Kafede silahlar bıçaklar konuştu Konya'da olaylı gece: Kafede silahlar bıçaklar...
Diyarbakır'da polis lojmanına roketli saldırı Diyarbakır'da polis lojmanına roketli saldırı
Yukarı Çık

Barbaros Şansal krizi: Havalimanı'nda...
KKTC'den sınır dışı edilen modacı Barbaros Şansal'ın Türkiye'ye getirilmesi sırasında...

Haberi Oku