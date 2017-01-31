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31 Ocak 2017 Salı 14:10

Reina saldırısında flaş gelişme

Reina saldırısında gözaltına alınan 14 şüpheli mahkemeye sevk edildi.

Reina saldırısında flaş gelişme
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Reina saldırısında flaş gelişme
 
   Reina saldırısında gözaltına alınan 14 şüpheli mahkemeye sevk edildi..Reina saldırısına ilişkin yürütülen soruşturmada gözaltına alınan 14 şüpheli "silahlı terör örgütüne üye olmak, anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs ve nitelikli şekilde kasten öldürme suçuna yardım" suçlarından tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.
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Anahtar Kelimeler
SaldırıReina
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