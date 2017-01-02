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02 Ocak 2017 Pazartesi 10:46

Reina saldırısını DEAŞ üstlendi

Yılbaşı akşamı Reina’da yaşanan terör saldırısını IŞİD üstlendi.Reuters tarafından yapılan açıklamada Reina’daki hain saldırı IŞİD tarafından yapıldı.

Reina saldırısını DEAŞ üstlendi
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Reina saldırısını DEAŞ üstlendi

Yılbaşı akşamı Reina’da yaşanan terör saldırısını DEAŞ üstlendi.Reuters tarafından yapılan açıklamada Reina’daki hain saldırı DEAŞ tarafından yapıldı.
   39 Kişinin öldüğü ve 65 kişininin yaralandığı saldırıda terörist dakikalar içinde 4 şarjör değiştirip 120 mermi sıkmış.Saldırı sırasında yere düşenlerin başına ateş etmiş.Terörist saldırı sonrası üstündeki montu çıkarıp kayıplara karışmış.Reina’ya kapıdaki bulunanlara ateş açarak içeri giren terörist ilk olarak üst kata çıkmış.Burada alt katta eğlenenlerin üzerine ateş açtıktan sonra zemin kata inerek yakın mesafeden ateş etmeyi sürdürmüş.Polisin verdiği bilgiye göre içinde 30’at mermi bulunan 4 şarjör değiştirmiş.
   Terörist kamera görüntülerinde soğuk kanlı bir şekilde üstünü değiştiriyor ve mekandan ayrılıyor.
 
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