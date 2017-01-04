Reina saldırısını yapan terörist kim? Medyada bilgi kirliliği

PASAPORTUN SAHİBİ DE LİNÇ EDİLMEK İSTENDİ

Türkiye'yi şoke eden Ortaköy'deki eğlence merkezi Reina'ya yapılan saldırının ardından medya üzerinde devam eden medya kirliliğinde üçüncü kurban da ortaya çıktı. Daha önce Kazakistan vatandaşı bir kişinin, hükümete yakın bir medya organı tarafından adeta linç girişimine tabi tutulan görüntülerinin ve isminin yayınlanması, daha sonra Doğu Türkistanlı bir Uygur genci olduğu iddiaları yalan çıkarken, son olarak ortaya atılan Kırgızistanlı Yahya Masharapov da olayın mağduru olduğunu belirterek "" dedi. Terörle Türk cumhuriyetlerini yan yana anmakta ısrar eden aynı çevrelerin, saldırgana benzeyen kişilere ait pasaport görüntülerini nasıl elde ettiği ise bilinmiyor...Teröriste ait olduğu iddia edilen görüntülerle, Kazakistan ve Doğu Türkistanlı genç iddialarını ortaya atan çevrelerin ısrarla, Reina katliamını yapan teröristi Türk Dünyası ile özdeşmeştirme girişimi dikkat çekiyor. Şimdiye kadar hiç bir teröristin etnik kimliğini sorgulamayan aynı muhafazakar çevrelerin Türk cumhuriyetlerini, sırayla teröristlerle özdeşleştirme gayreti en çok, bu ülkelerden Türkiye'ye gelen soydaşları etkiliyor. Teröristin etnik kimliğinin önemsiz olduğunu söyleyen vatandaşlar "Bu kampanyayı maksatlı buluyoruz.ü iddiaları hep aynı kaynaktan ısrarla sunuluyor" uyarısında bulunduDünden itibaren Reina saldırısının şüphelisine ait olduğu ileri sürülen pasaportun sahibi Kırgız işadamı, “Saldırgana benzediğim için sorgulandım” dediReina saldırganına ait olduğu iddia edilen bir pasaport, önceki gün bazı ulusal ve uluslararası medya organlarınca “Reina saldırısının faili” olarak yayınlandı. O pasaportun sahibi Kırgızistan vatandaşı Yahya Mashrapov, Türkiye’den ayrıldıktan sonra Kırgız medyasına konuştu.Türkiye’deyken polis tarafından “saldırgana benzerlik” sebebiyle gözaltına alındığını ve sorgulandığını belirterek iddiaları yalanlayan Mashrapov, şunları söyledi: “.” Teröristin fotoğrafının kendisine biraz benzediğini ifade eden Mashrapov, “” dedi.