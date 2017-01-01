Reina'ya baskın; Beşiktaş'ta gece kulübü ağır silahlarla basıldı

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İSTİHBARAT UYARMIŞ

İstanbul sosyetesinin gözde eğlence mekanı Reina'ya ağır silahlarla saldırı. Uzun namlulu silahlarla gece kulübünü basan saldırganların el bombası attığı haber veriliyor. Saldırganların üç kişi olduğu ve halen Reina'nın içinde bulunduğu öğrenildi.Reina'yı basan teröristlerin sayısının 3 kişi olduğu açıklandı. Halen Reina'da çok sayıda kişiyi rehin alan saldırganların talepleri bilinmiyor. Baskın sırasında denize atlayarak kurtulanlar ambulanslarla hastaneye götürüldü.Olay yerine gelen ambulanslar, dışarıdan yaralı olarak çıkarılanları hastanelere götürdü. Reina çevresine çıkan tüm yollar ulaşıma kapatıldı. Bu arada saldırının hemen ardından polis ekipleri ünlü eğlence kulübünün etrafını kuşatarak önlem almaya başladı. Görgü tanıklarının ifadelerini değerlendiren terörle şube müdürlüğü ekipleri mekanda çok sayıda sivilin rehin olarak tutulduğuna dikkat çekerek operasyon konusunda özel ekiplerin gelmesini bekliyor.Yeni yıl eğlencesini kana bulamak isteyen terörist saldırı konusunda istihbaratın 10 gün kadar önce uyardığı ortaya çıktı. Reina'nın sahibi Mehmet Koçarslan saldırıdan hemen sonra yaptığı açıklamada "Bunun saldırının bir hafta on gün önce istihbaratı geldi. Deniz dahil güvenlik önlemleri almıştık, sonra ne oldu göz göre göre saldırı geldi" dedi.Saldırı sırasında ölen ya da yaralanan olup olmadığı henüz bilinmiyor. Saldırganların iki kişi olduğunu iddia eden görgün tanıkları sosyal medyada "Noel baba kıyafeti ile geldiler" bilgisini verdi. Bir teröristin kendini odaya kilitlediği açıklandı.Reina önünde çok sayıda ambulansın beklediğini söyleyen magazin muhabirleri ise içeride yaralananlar olduğunu, 2 yaralanın da hastaneye kaldırıldığını ifade etti. Saldırıyı düzenleyen Noel Baba kostümlü saldırgan polis tarafından öldürüldü. Bu arada elinde silahla Noel Baba kılığında eylem düzenleyen bir terörist görüntülerinin yıllar önce Samanyolu TV'de yayınlanan capsleri Sosyal Medya'da gecenin konusu oldu.Beşiktaş'ta ünlü bir gece kulübünde silahlı saldırı gerçekleşti. Saldırganın olayın ardından gece kulübünün içerisinde saklandığı iddia edildi.Edinilen bilgiye göre, Beşiktaş'ta ünlü bir gece kulübünde yılbaşı eğlencesinin yaşandığı sırada silahlı saldırı gerçekleşti. Uzun namlulu silahla gece kulübüne gelen bir saldırgan ateş açmaya başladı. Olayda yaralananların olduğu öğrenilirken, silahlı saldırganın da olayın ardından gece kulübünün tuvaletine saklandığı iddia edildi. Gece kulübüne sevk edilen sağlık ekipleri yaralıları hastaneye taşırken, polis de bölgede geniş güvenlik önlemleri aldı. Gece kulübünde gerginlik sürüyor.