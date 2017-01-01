Reina'ya kanlı baskın; 35 ölü 45 yaralı var

Reina'ya silahlı saldırı: Ölenlerin ve yaralananların isimleri

REİNA'DA EN AZ 500 KİŞİ VARDI

Reina'ya baskını nasıl gerçekleşti: Haberin özeti.

SALDIRI ANINI ANLATTI: POLİS KIPIRDAMAYIN DEDİ

İstanbul sosyetesinin gözde eğlence mekanı Reina'ya ağır silahlarla saldırı. Uzun namlulu silahlarla gece kulübünü basan saldırganların el bombası attığı haber veriliyor. Saldırganların üç kişi olduğu ve halen Reina'nın içinde bulunduğu öğrenildi.

Reina'yı basan teröristlerin sayısının 3 kişi olduğu açıklandı. Halen Reina'da çok sayıda kişiyi rehin alan saldırganların talepleri bilinmiyor. Baskın sırasında denize atlayarak kurtulanlar ambulanslarla hastaneye götürüldü.

Olay yerine gelen ambulanslar, dışarıdan yaralı olarak çıkarılanları hastanelere götürdü. Reina çevresine çıkan tüm yollar ulaşıma kapatıldı. Bu arada saldırının hemen ardından polis ekipleri ünlü eğlence kulübünün etrafını kuşatarak önlem almaya başladı. Görgü tanıklarının ifadelerini değerlendiren terörle şube müdürlüğü ekipleri mekanda çok sayıda sivilin rehin olarak tutulduğuna dikkat çekerek operasyon konusunda özel ekiplerin gelmesini bekliyor.

SON DAKİKA

Beşiktaş'taki ünlü gece kulübü Reina'daki silahlı saldırıda yaralananlar hastanelere kaldırıldı. Olay yerinde amatör bir kamera ile çekilen görüntülerde ise genç bir kadının öldüğü iddia ediliyor.

Yılbaşı eğlencesi yaşandığı sırada uzun namlulu bir silahla gece kulübüne gelen Noel Baba kıyafetli saldırganların ateş açması sonucu çok sayıda vatandaşın yaralandığı belirlendi. İlk gelen bilgilere göre yaralılar olay yerine sevk edilen ambulanslar tarafından çevre hastanelere kaldırılıyor. Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne 4 yaralı kaldırıldı.

GECE KULÜBÜNE OPERASYON

AYRINTILAR TAKİP EDİLİYOR

İSTİHBARAT UYARMIŞ

Yeni yıl eğlencesini kana bulamak isteyen terörist saldırı konusunda istihbaratın 10 gün kadar önce uyardığı ortaya çıktı. Reina'nın sahibi Mehmet Koçarslan saldırıdan hemen sonra yaptığı açıklamada "Bunun saldırının bir hafta on gün önce istihbaratı geldi. Deniz dahil güvenlik önlemleri almıştık, sonra ne oldu göz göre göre saldırı geldi" dedi.

Saldırı sırasında ölen ya da yaralanan olup olmadığı henüz bilinmiyor. Saldırganların iki kişi olduğunu iddia eden görgün tanıkları sosyal medyada "Noel baba kıyafeti ile geldiler" bilgisini verdi. Bir teröristin kendini odaya kilitlediği açıklandı.

Reina önünde çok sayıda ambulansın beklediğini söyleyen magazin muhabirleri ise içeride yaralananlar olduğunu, 2 yaralanın da hastaneye kaldırıldığını ifade etti. Saldırıyı düzenleyen Noel Baba kostümlü saldırgan polis tarafından öldürüldü. Bu arada elinde silahla Noel Baba kılığında eylem düzenleyen bir terörist görüntülerinin yıllar önce Samanyolu TV'de yayınlanan capsleri Sosyal Medya'da gecenin konusu oldu.

Beşiktaş'ta ünlü bir gece kulübünde silahlı saldırı gerçekleşti. Saldırganın olayın ardından gece kulübünün içerisinde saklandığı iddia edildi.

Edinilen bilgiye göre, Beşiktaş'ta ünlü bir gece kulübünde yılbaşı eğlencesinin yaşandığı sırada silahlı saldırı gerçekleşti. Uzun namlulu silahla gece kulübüne gelen bir saldırgan ateş açmaya başladı. Olayda yaralananların olduğu öğrenilirken, silahlı saldırganın da olayın ardından gece kulübünün tuvaletine saklandığı iddia edildi. Gece kulübüne sevk edilen sağlık ekipleri yaralıları hastaneye taşırken, polis de bölgede geniş güvenlik önlemleri aldı. Gece kulübünde gerginlik sürüyor.

Türkiye'nin ünlü gece kulübü Reina'ya düzenlenen kanlı baskında ilk belirlemelere göre 35 kişi hayatını kaybetti. İstanbul Valisi Hasip Şahin tarafından olayla ilgili olarak yapılan ilk açıklamada yaralı sayısının artabileceği belirtildi. Polis halen 3 kişi olduğu değerlendirilen saldırganların yakalanması için çalışmayı sürdürüyor.İstanbul Valisi Vasip Şahin, Beşiktaş'ta meydana gelen terör saldırısında biri polis 35 kişinin hayatını kaybettiğini, 40 kişinin ise yaralandığını açıkladı.İstanbul Valisi Vasip Şahin, Beşiktaş'ta saldırının yaşandığı gece kulübüne gelerek incelemelerde bulundu. Olayla ilgili gazetecilere açıklamalarda da bulunan Şahin, "Gece 01.15 sıralarında bir eğlence merkezimizde bir terörist, uzun namlulu silahla önce kapı önünde bekleyen polis memurumuzu şehit ederek, ardında da bir vatandaşımızı şehit ederek içeri girmiştir. Maalesef içeride çok vahşice, acımasızca, sadece yılbaşını kutlamak üzere gelmiş masum insanların üzerine kurşun yağdırarak bu olayı meydana getirmiştir. Bu bir terör saldırısıdır. En az şu ana kadar 35 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir. Bir tanesi polis memuru. En az 40 yaralımız hastanede tedavi altındadır. Araştırmalar yapılıyor. Bundan sonra detaylı açıklamalar yapılacak" ifadelerini kullandı.Yeni Yıl kutlamalarının en sıcak anında düzenlenen kanlı saldırıya uğrayan Reina, rezervasyon yapılmadan girebilmek mümkün değil. Ünlü eğlence mekanı önünde sıkı güvenlik önlemleri Ortaköy Bebek Beşiktaş arasındaki ulaşımı sık sık aksatmasına ve tartışmalara neden olmasına rağmen, mekana gelenlerin isim listesi, Reina'nın bilgisayar kayıtlarında sürekli güncel tutuluyor.Yılbaşı gecesi için rezervasyon yaptıranların kimliği konusunda henüz bir açıklama yok. Korkunç saldırıda can verenlerin ve yaralananların isimleri henüz açıklanmadı.Saldırı anında Reina'ya yeni yılı kutlamaya 500'den fazla kişinin geldiği ortaya çıktı. Beşiktaş'ta saldırının gerçekleştiği gece kulübü çalışanı, dehşet anlarını anlattı.Beşiktaş'ta meydana gelen saldırının ardından Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne gelen gece kulübü çalışanı, o anları anlattı. Gece kulübünde garson olarak çalıştığı öğrenilen kişi, "Birden panik, aşağı indik saklandık. Arkadaşımı getirdim. Panikledik atladım yere. İki kişilermiş birini gördüm. İçeride çok yaralı var. Mekanda 500-600 kişi kadar vardı" ifadelerini kullandı.Beşiktaş'ta saldırının yaşandığı gece kulübüne eğlenmek için gelen bir vatandaş dehşet anlarını anlattı. Hastanede yaralanan eşini bekleyen: "İnsanlar üzerimden koştular. Eşim 3 yerinden vuruldu. Üzerimden insanları sıyırıp çıktım. Çok korkunçtu. Polisi aradım 'sakın kıpırdamayın yoksa kurban olursunuz' dedi."Beşiktaş'ta meydana gelen saldırının ardından Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne gelen bir vatandaş dehşet anlarını anlattı. Gece kulübünde eğlendikleri sırada birden ateş edilmeye başladığını söyleyen Sinem Uyanık hastane kapısında saldırıda yaralanan eşi(36) hakkında iyi haberi bekliyor.Yaşanan dehşet anlarını anlatan, “Oradaydık. Eğleniyorduk. Yılbaşı gecesi arkam dönüktü birden bire insanlar koşuşturmaya başladılar. Sonra eşim bana sakın korkma dedi. Üzerime atladı. İnsanlar üzerimden koştular. Eşim 3 yerinden vuruldu. Üzerimden insanları sıyırıp çıktım. Çok korkunçtu. Birisi tarıyordu. İki kişi silahla ateş ediyordu. Barut kokuyordu içerisi. Sonra bayıldım. Ayıldım. Eşim kanlar içinde. İnsanalar kanlar içindeydi. Sonra ambulans ve polisi aradık. Polisi aradım “sakın kıpırdamayın yoksa kurban olursunuz” dedi. Hiç kıpırdamadık. Sonra özel harekat girdi içeriye. Cam kırıkları vardı, insanalar üzerimize basarak geçtiler. Polis geldi yere yatın teslim olun elinizi başınızın üzerine koyun dedi. Özel harekat polisi yavaşça yerden ilerleyin dedi. üst kata çıktık" şeklinde konuştu.Beşiktaş'ta ünlü bir gece kulübünde yılbaşı eğlencesinin yaşandığı sırada gerçekleşen silahlı saldırının ardından gece kulübünde saklandığı iddiası üzerine polis ekipleri operasyon düzenledi.Beşiktaş'ta ünlü bir gece kulübünde yılbaşı eğlencesinin yaşandığı sırada gerçekleşen silahlı saldırının ardından saldırganın gece kulübünde saklandığı iddiası üzerine polis ekipleri operasyon düzenledi. Operasyon anından görüntüler ise bir cep telefonu kamerası tarafından görüntülendi.