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01 Ocak 2017 Pazar 15:19

Reina'ya saldırı; Polis Kuruçeşme'de teröristi arıyor

Beşiktaş Kuruçeşme'de terör saldırısıyla ilgili olabileceğinden şüphelenilen bir şahıs için Özel Harekat ve Terörle Mücadele polisleri geniş çaplı arama başlattı.

Reina'ya saldırı; Polis Kuruçeşme'de teröristi arıyor
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Reina'ya saldırı; Polis Kuruçeşme'de teröristi arıyor

Beşiktaş Kuruçeşme'de terör saldırısıyla ilgili olabileceğinden şüphelenilen bir şahıs için Özel Harekat ve Terörle Mücadele polisleri geniş çaplı arama başlattı.

Aramalarda polis uzun namlulu silahlarla önlem alırken, şüpheli şahıs bulunamadı.

Ortaköy'de gece kulübünde yaşanan terör saldırısı ile ilgili olabileceğinden şüphelenilen bir şahıs ihbarı polisi harekete geçirdi.

Kuruçeşme Muhtar Hüseyin Sokak'ta şüpheli bir şahıs gören vatandaşlar, gece kulübü saldırısı ile ilgili olabileceğini düşünerek polise ihbarda bulundu.

Bölgeye sevk edilen Özel Harekat ve Terörle Mücadele polisleri, Kuruçeşme mezarlığında ve çevredeki evlerde geniş çaplı bir arama çalışması yaptı. Uzun namlulu silahlarla çevrede güvenlik önlemi alan polis ekipleri, aramalar sonucunda bir şahsa rastlamadı. Aramaların ardından polis ekipleri bölgeden ayrıldı.

 
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