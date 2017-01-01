Reina'ya saldırı; Saldırı'da hayatını kaybedenlerin isimleri

İstanbul Ortaköy'deki gece kulübü Reina'ya düzenlenen kanlı terör saldırısında hayatını kaybedenlerin kimlikleri belli olmaya başladı..Hain saldırının ilk şehidi polis memuruoldu. Teröristin ilk olarak ateş açtığı polis memuru Burak Yıldız henüz 10 aylık polis memuruydu.Teröristin ilk kurbanlarından biri de turizm şirketinde şoför olarak çalışan, son yolculuğuna uğurlandı.Reina'daki yılbaşı eğlencesine yabancı uyruklu misafirleri getiren Turizm Şirketi çalışanı, Ayhan Arık kapıda beklerken teröristin ilk kurşanlarına hedef oldu.Başından aldığı kurşunla kapı önünde hayatını kaybeden Arık için Küçükköy Merkez Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Arık'ın Türk Bayrağına sarılı tabutu camiye getirildi. İki oğlu babalarının tabutu başında gözyaşı döktü.Reina'daki saldırıda hayatını kaybeden'un, eğlence merkezinin yoğunluğu nedeniyle başka bir güvenlik şirketinden göreve çağırdığı Hatice Koç olduğu belirlendi. Balıkesir'in Erdek ilçesinde toprağa verilecek olan 27 yaşındaki Hatice Koç'un Hiranur adlı 3 yaşındaki kız çocuğu vardı.İstanbul Ortaköy'de bir gece kulübünde meydana gelen terör saldırısında şehit düşen özel güvenlik görevlisi Hatice Karcılar'ın acı haberi, ailesinin ikamet ettiği Balıkesir'in Erdek ilçesine ulaştı.Aslen Gümüşhaneli olan özel güvenlik görevlisi Hatice Karcılar, Ortaköy'de bir gece kulübüne düzenlenen terör saldırısında şehit olmuştu. Acı haber, Karcılar'ın Balıkesir'in Erdek ilçesinde yaşayan ailesine verildi. Ailenin cenazeyi almak üzere İstanbul'a gittiği ve cenazeyi alarak Erdek'e getirecekleri öğrenildi.Saldırı sırasında can verenler arasında, kulüsün güvenlik görevlisiolduğu öğrenildi. Fatih Çakmak'ın 10 Aralık'ta Beşiktaş'ta meydana gelen bombalı saldırıdan kurtulduğu ortaya çıktı.Kalleş saldırıda can veren'nın ise arkadaşlarıyla birlikte Reina'ya eğlenmek için geldiği öğrenildi.Ortaköy'deki bir gece kulübüne düzenlenen terör saldırısında hayatını kaybeden'in geçtiğimiz aylarda nişanlandığı öğrenildi. Trabzonlu'in bir akrabasının da 1995 yılında teröristlerle girdiği çatışmada şehit olduğu öğrenildi.İstanbul Ortaköy'de bir gece kulübüne düzenlenen terör saldırısında hayatını kaybeden Mustafa Sezgin Seymen’in Trabzon’un Sürmene ilçesi doğumlu olduğu öğrenildi.Ortaköy'deki bir gece kulübüne düzenlenen terör saldırısında kulübün garsonlarındanda hayatını kaybetti.