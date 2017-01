Dünyanın en gözde eğlence merkezlerinden biri olarak tanınan Reina'ya düzenlenen kanlı saldırıyı gerçekleştiren teröristin yakalanması için çalışma sürüyor. 35 kişinin can verdiği kanlı saldırıda yaralanan 40'tan fazla kişi hastanelerde tedavi altında.

Reina'ya terörist saldırı; Yeni yıla sevinçle girecektik, 35 ölü

Reina'ya Baskın, Türkiye yeni yıla girdiği saatlerde, İstanbul'un en gözde eğlence mekanlarından Reina'ya düzenlenen kanlı baskınla sarsıldı. İlk gelen bilgilere göre 500'den fazla kişinin eğlenmek için geldiği Reina'daki saldırıda en az 35 vatandaş can verdi. Katliam baskını sırasında 40'tan fazla yaralı var. Katliamı gerçekleştiren terörist ise henüz yakalanmadı.

Saldırganların Arapça konuştuğu iddiası henüz güvenlik yetkilileri tarafından doğrulanmadı.Türkiye'nin en sıkı korunan eğlence mekanlarından biri olarak bilinen'ya düzenlenen baskın sırasında içeriye ateş açarak giren saldırganlardan birinin görüntüsü net olarak güvenlik kameralarına yansıdı. Saldırganların kimliği ve uyruğu hakkında henüz belli değil. Reina'ya yönelik kanlı saldırının ardından, eğlence merkezinde bulunanların tamamının dışarıya çıkarıldığı öğrenildi.HT Magazin Yazarı Esin Övet kanlı saldırıdan kurtulanlar arasında yer aldı. Mekanda halen kurtarılmayı bekleyenlerin olduğunu söyleyen Gazeteci Esin Övet "Saldırı sırasında çoğu kişi denize atlayarak kurtuldu. Mekanda Küçük bir yer altı kulübesine saklandık, hala orada insanların olduğuna dair bilgiler geldi. Reina dahil Bebek istikametindeki tüm eğlence mekanları koridorunda ciddi koruma önlemi vardı, gün boyunca polis Reina'da ilk kez polis koruması gördük. Her mekanı özel güvenlik korumaları var, bugün özel yılbaşı gecesi için daha yoğun önlemler alınmıştı, panzerler vardı" dedi.Ortaköy'de bir gece kulübüne yönelik gerçekleştirilen terör saldırısını ünlü isimler sosyal medya hesaplarından lanetledi.Yeni yılın ilk saatlerinde Ortaköy'de ünlü bir gece kulübüne düzenlenen terör saldırısında en az 35 kişi hayatını kaybetti. Ünlü isimler sosyal medya hesabından korkunç saldırıyı lanetledi.Ünlü manken Çağla Şikel, İnstagram hesabından paylaştığı fotoğrafın altına "Allah'ım Nasıl olur #katliamvar" yazdı. Saldırıyı lanetleyen Demet Akalın ise, "En az 35 ölü, yazık bize" notuyla paylaşımda bulundu.Ünlü sunucu Esra Erol ise "En büyük korkum son dakika haberleri #Reina silahlı saldırıda çok sayıda yaralı varmış. Off" derken sanatçı Yıldız Tilbe ise Twitter hesabından "Allah ölenlerin yakınlarına sabır versin, herkesin başı sağolsun" tweetiyle teröre tepki gösterdi.Reina'ya düzenlenen kanlı baskında yaralananlardan 11'i Şişli Etfal Hastanesi'ne kaldırıldı. Bu yaralılardan 3'nün durumunun ağır olduğu öğrenildi. Yaralılar arasında yabancı uyruklu çok sayıda kişinin bulunduğu açıklandı.Beşiktaş'taki terör saldırısını gerçekleştiren saldırganın gece kulübüne gelmek için bindiği iddia edilen taksi emniyete götürüldü.Beşiktaş'ta ünlü bir gece kulübünde yılbaşı eğlencesi yaşandığı sırada biri polis 35 kişinin hayatını kaybettiğini, 40 kişinin ise yaralandığın terör saldırısında saldırganın gece kulübüne gelmek için bindiği iddia edilen taksi polis ekipleri tarafından inceleme altına alındı. Polis ekipleri tarafından çekiciye alınan şüpheli taksi emniyete götürüldü.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beşiktaş Ortaköy'deki saldırıyla ilgili olarak yetkililerden bilgi aldı.Cumhurbaşkanlığı kaynakları Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, saldırı haberinin ardından, Başbakan Binali Yıldırım, İstanbul Valisi Vasip Şahin ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı İrfan Fidan ile telefon görüşmeleri yaptığını açıkladı. Hadiseden büyük üzüntü duyan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, gelişmeleri yakından takip ettiği, can kayıpları ve yaralıların durumu hakkında da bilgi aldığı kaydedildi.