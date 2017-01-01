GÜVENLİK:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

01 Ocak 2017 Pazar 03:38

Reina'ya terörist saldırı; Yeni yıla sevinçle girecektik, 35 ölü

Dünyanın en gözde eğlence merkezlerinden biri olarak tanınan Reina'ya düzenlenen kanlı saldırıyı gerçekleştiren teröristin yakalanması için çalışma sürüyor. 35 kişinin can verdiği kanlı saldırıda yaralanan 40'tan fazla kişi hastanelerde tedavi altında.

Reina'ya terörist saldırı; Yeni yıla sevinçle girecektik, 35 ölü
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
Reina'ya terörist saldırı; Yeni yıla sevinçle girecektik, 35 ölü

Reina'ya Baskın, Türkiye yeni yıla girdiği saatlerde, İstanbul'un en gözde eğlence mekanlarından Reina'ya düzenlenen kanlı baskınla sarsıldı. İlk gelen bilgilere göre 500'den fazla kişinin eğlenmek için geldiği Reina'daki saldırıda en az 35 vatandaş can verdi. Katliam baskını sırasında 40'tan fazla yaralı var. Katliamı gerçekleştiren terörist ise henüz yakalanmadı.



Saldırganların Arapça konuştuğu iddiası henüz güvenlik yetkilileri tarafından doğrulanmadı.
Türkiye'nin en sıkı korunan eğlence mekanlarından biri olarak bilinen Reina'ya düzenlenen baskın sırasında içeriye ateş açarak giren saldırganlardan birinin görüntüsü net olarak güvenlik kameralarına yansıdı.  Saldırganların kimliği ve uyruğu hakkında henüz belli değil. Reina'ya yönelik kanlı saldırının ardından, eğlence merkezinde bulunanların tamamının dışarıya çıkarıldığı öğrenildi.

ŞARJÖR DEĞİŞTİREREK YENİDEN SIKTI...

HT Magazin Yazarı Esin Övet kanlı saldırıdan kurtulanlar arasında yer aldı. Mekanda halen kurtarılmayı bekleyenlerin olduğunu söyleyen Gazeteci Esin Övet "Saldırı sırasında çoğu kişi denize atlayarak kurtuldu. Mekanda  Küçük bir yer altı kulübesine saklandık, hala orada insanların olduğuna dair bilgiler geldi. Reina dahil Bebek istikametindeki tüm eğlence mekanları koridorunda ciddi koruma önlemi vardı, gün boyunca polis Reina'da ilk kez polis koruması gördük. Her mekanı özel güvenlik korumaları var, bugün özel yılbaşı gecesi için daha yoğun önlemler alınmıştı, panzerler vardı" dedi.

ÜNLÜ İSİMLER TERÖRE İSYAN ETTİ

Ortaköy'de bir gece kulübüne yönelik gerçekleştirilen terör saldırısını ünlü isimler sosyal medya hesaplarından lanetledi.

Yeni yılın ilk saatlerinde Ortaköy'de ünlü bir gece kulübüne düzenlenen terör saldırısında en az 35 kişi hayatını kaybetti. Ünlü isimler sosyal medya hesabından korkunç saldırıyı lanetledi.
Ünlü manken Çağla Şikel, İnstagram hesabından paylaştığı fotoğrafın altına "Allah'ım Nasıl olur #katliamvar" yazdı. Saldırıyı lanetleyen Demet Akalın ise, "En az 35 ölü, yazık bize" notuyla paylaşımda bulundu.
Ünlü sunucu Esra Erol ise "En büyük korkum son dakika haberleri #Reina silahlı saldırıda çok sayıda yaralı varmış. Off" derken sanatçı Yıldız Tilbe ise Twitter hesabından "Allah ölenlerin yakınlarına sabır versin, herkesin başı sağolsun" tweetiyle teröre tepki gösterdi.



ŞİŞLİ ETFALDE 11 KİŞİ TEDAVİ GÖRÜYOR

Reina'ya düzenlenen kanlı baskında yaralananlardan 11'i Şişli Etfal Hastanesi'ne kaldırıldı. Bu yaralılardan 3'nün durumunun ağır olduğu öğrenildi. Yaralılar arasında yabancı uyruklu çok sayıda kişinin bulunduğu açıklandı.

TERÖRİST TAKSİ İLE GELMİŞ

Beşiktaş'taki terör saldırısını gerçekleştiren saldırganın gece kulübüne gelmek için bindiği iddia edilen taksi emniyete götürüldü.

Beşiktaş'ta ünlü bir gece kulübünde yılbaşı eğlencesi yaşandığı sırada biri polis 35 kişinin hayatını kaybettiğini, 40 kişinin ise yaralandığın terör saldırısında saldırganın gece kulübüne gelmek için bindiği iddia edilen taksi polis ekipleri tarafından inceleme altına alındı. Polis ekipleri tarafından çekiciye alınan şüpheli taksi emniyete götürüldü.


ERDOĞAN YETKİLİLERDEN BİLGİ ALDI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beşiktaş Ortaköy'deki saldırıyla ilgili olarak yetkililerden bilgi aldı.
Cumhurbaşkanlığı kaynakları Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, saldırı haberinin ardından, Başbakan Binali Yıldırım, İstanbul Valisi Vasip Şahin ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı İrfan Fidan ile telefon görüşmeleri yaptığını açıkladı. Hadiseden büyük üzüntü duyan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, gelişmeleri yakından takip ettiği, can kayıpları ve yaralıların durumu hakkında da bilgi aldığı kaydedildi.
Reina#039;ya kanlı baskın; 35 ölü 45 yaralı var
Reina'ya kanlı baskın; 35 ölü 45 yaralı var
Reina#039;ya baskın; Beşiktaş#039;ta gece kulübü ağır silahlarla basıldı
Reina'ya baskın; Beşiktaş'ta gece kulübü ağır silahlarla basıldı
Ünlü işadamı Reinanın tuvaletinde sevişirken yakalandı
Ünlü işadamı Reina'nın tuvaletinde sevişirken yakalandı
Eğlence merkezi Reina kurşunlandı
Eğlence merkezi Reina kurşunlandı
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
Anahtar Kelimeler
Reina BaskınıReina
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bolu'da feci kaza; 2 ölü var Bolu'da feci kaza; 2 ölü var
Reina'ya kanlı baskın; 35 ölü 45 yaralı var Reina'ya kanlı baskın; 35 ölü 45 yaralı...
Reina'ya baskın; Beşiktaş'ta gece kulübü ağır silahlarla basıldı Reina'ya baskın; Beşiktaş'ta gece kulübü...
El Bab'ta şiddetli çatışma; Leşlerini bırakıp kaçtılar El Bab'ta şiddetli çatışma; Leşlerini bırakıp...
Köpek vitaminlerini uyuşturucu hap diye satmışlar Köpek vitaminlerini uyuşturucu hap diye satmışlar
Tekmeci sapık için 18.5 yıl hapis cezası istendi Tekmeci sapık için 18.5 yıl hapis cezası istendi
Yukarı Çık

Bolu'da feci kaza; 2 ölü var
Bolu'da D-100 karayolu üzerinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti.

Haberi Oku