Rektor kızını şantaj yaparak dolandırdılar

Koç Üniversitesi Rektörü Umran İnan’ın kızı Ayşe İnan'ın babasının danışmanı tarafından şantaj yoluyla bir milyon 150 bin TL dolandırıldığı ortaya çıktı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, İnan’ın şikayeti üzerine yürütülen soruşturmada, Kalaycı hakkında 15 yıla kadar hapis cezası istendi..

İddianamede yer alan bilgilere göre, Ayşe İnan, Koç Üniversitesi’nde çalıştığı dönemde, 2014 yılı Nisan ayında okulda güvenlik görevlisi olarak çalışan Kani İrfan Kuzu ile evlendi. İnan bir süre sonra eşiyle anlaşmazlıklar yaşadı.

UYUŞTURUCU KULLANDI, EŞİ TEHDİT ETTİ

Yaşanan olayların ardından psikolojisinin bozulduğunu iddia eden İnan, Beyoğlu’nda yanına yaklaşan bir kişinin verdiği maddeyi içtiğini, ardından bunu öğrenen eşi Kani İrfan Kuzu tarafından uyuşturucu kullandığı gerekçesiyle tehdit edildiğini öne sürdü.

Kocasının çocuğunu elinden almakla tehdit ettiğini belirten İnan yardım istemek için babasının danışmanı Ramazan Kalaycı'nın yanına giderek yaşananları anlattı.

KALAYCI: 'POLİS VE MİT'TE KAYITLARIN VAR

İddialara göre, Kalaycı, İnan’a olayları araştırıp kendisine haber vereceğini belirtti. 10-15 gün sonra da genç kadını arayarak, “Polisin ve MİT'in elinde çok ciddi kayıtlar var, narkotik polisinin takibine düşmüşsün, torbacılar ile beraber çekilmiş fotoğrafların var, telefonun dinlenmiş” diyerek bir ekran görüntüsü ve isminin olduğu bir listeyi gönderdi.

KAYITLARIN SİLİNMESİ İÇİN PARA İSTEDİ

İnan bu sözlerle kendisini korkutan Kalaycı'nın daha sonra “Benim üst düzey devlet içerisinde emniyet ve MİT'de tanıdıklarım var, bütün bu kayıtların hepsini halledebilirim” dediğini söyledi.

Ayşe İnan’ın, korktuğu için Kalaycı’nın kendisine sunduğu bütün teklifleri kabul ettiği aktarılan iddianamede yapılan konuşmadan birkaç gün sonra Kalaycı’nın, İnan’ı arayarak emniyet ve MİT’deki tüm kayıtları halledebileceğini, Ankara ve İstanbul'daki üst düzey devlet görevlileriyle arasının iyi olduğunu, devamlı suretle bunların yanına gidip geldiğini, orada tüm görevlilerle iyi ilişkilerinin olduğunu, belirli bir miktar para karşılığında bütün bu kayıtları sildirebileceğini söylediği, İnan’ın ise parayı vermeyi kabul ettiği kaydedildi.

ÜÇ AYRI ÖDEME YAPTI

İnan’ın rektör olan babasının danışmanı Ramazan Kalaycı’ya ilk olarak 2017 yılının Ekim ayında, ayında Koç Üniversitesinde bir çanta içerisinde 350 bin lira ödeme yaptığı kaydedilen iddianamede, ikinci ödemenin yine aynı yerde, 350 bin lira olarak son ödemenin ise 2018 yılının Eylül ayında 450 bin lira olarak yapıldığı anlatıldı.

Kalaycı’nın aldığı paranın ardından işi hallettiğini, verilen paraların emniyet ve MİT'deki kayıtlarını silecek kişilerin çocuklarının adına burs olarak yatırıldığını söylediği ve İnan’a banka dekontlarını verdiği yer aldı. Banka dekontlarının sahte olduğunu anlayan İnan’ın, olay ile ilgili şikayette bulunduğu anlatılan iddianamede şüpheli Kalay’cının elde edilen tüm deliller doğrultusunda “Dolandırıcılık ve Resmi Belgede Sahtecilik” suçlarından 5 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

