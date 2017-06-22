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22 Haziran 2017 Perşembe 06:57

Rontgenci sapığı mahalleli yakaladı

Adana’da, evlerin penceresinden içeriyi gözetleyip cinsel istismarda bulunan 40 yaşındaki A.Ö mahalle sakinleri tarafından yakalanarak, polise teslim edildi.

Rontgenci sapığı mahalleli yakaladı
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Rontgenci sapığı mahalleli yakaladı



Olay, Seyhan İlçesi Tellidere Mahallesi 72134 sokakta meydana geldi. İddiaya göre, 40 yaşındaki A.Ö sürekli müstakil evlerin bulunduğu sokağa gelip pencereden odada kalan kadınları gözetleyip, cinsel istismarda bulundu. Ellerinde sopalarla ara sokakları tutan mahalle sakinleri, A.Ö’yü müstakil bir evin bahçesinde yakaladı. Vatandaşlar daha sonra durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri A.Ö’yü gözaltına alarak polis merkezine götürdü.
Eve sapıklığa geldiği söyleyen mahalle sakinlerinden Ahmet Y.(26),” Mahalleye daha önce de geldi. Evlerin içini gözetleyerek uygunsuz davranışlar sergiledi. Bende inşaat bekçiliği yapan arkadaşa telefon numaramı verdim. Bir daha gelirse beni aramasını söyledim. Tam bizim evin sokağa girdiğinde arkadaş aradı, ara sokakta sıkıştırdık” dedi.
 
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