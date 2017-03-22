Rus eşi terk edince ölümü seçti

ÖLÜMLE İLGİLİ PAYLAŞIMI DİKKAT ÇEKTİ

Bodrum Bitez Limanı yakınlarında bir parkta agaca asılı olarak bulunan kişinin kaptan M.D olduğu ortaya çıktı. Talihsiz kaptanın, terk eden Rus eşinin acısına dayanamayarak intiharı seçtiği öğrenildi.Muğla'nın Bodrum İlçesi'nde daha önce Hollandalı eşinin, bu kez ise çocukları da yanında götüren Rus eşi tarafından terk edilen tekne kaptanı 44 yaşındaki M. D., liman yanındaki bir ağaca kendini asarak intihar etti.Sabah erken saatlerinde, Bitez Limanı kenarındaki parkta, kaptan M. D.'nin ağaca iple asılı halde görenler, durumu sağlık ekipleri ve polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, D.'nin öldüğü belirlendi. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından D.'nin cesedi otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.M. D.'nin, olayın ortaya çıkmasından 6 saat önce Facebook hesabından yaptığı paylaşımda, "Ölümün saati yok. Yanınızdaki kişiye değer verin, kırmayın onu. Durup durup sevdiğinizi söyleyin. Özel hissettirin, en ufak bir şeyde bitti demeyin, ağlatmayın üzmeyin. Çünkü ölümün saati yok. Belki son görüşünüz, belki de son sarılmanızdır. Belki de saatler sonra ona değil de artık toprağına dokunacaksınız. Onu değil de toprağını öpeceksiniz. Sevdiklerinizin değerini kaybettikten sonra değil, şu an bilin. Toprak aldığında geri vermez çünkü, ölümün saati yok" yazısını paylaştığı görüldü.Yaşamına son veren M. D., 20 yıl önce Bitez'e tatile gelen Hollandalı bir rehberle tanışarak evlendi. Bu evlilikten bir çocukları oldu. Ancak evliliklerinin beşinci yılında oğlunu da alıp Hollanda'ya dönen eşinden boşanan M. D., ikinci evliliğini ise 10 yıl önce yine tatile gelen Rus turist 38 yaşındaki Nadia Kalona ile yaptı. D.'nin bu evlilikten Melisa ve Dilara ismini verdiği ikiz kızları oldu. D.'nin ikinci eşi de 3 yıl önce kızlarını alıp "Ailemin yanına tatile gidiyorum" diyerek Rusya'ya döndü ve bir daha gelmedi.İkinci eşinin de kendisini terk etmesiyle M. D.'nin bunalıma girdiğini söyleyen kaptan arkadaşı Mehmet Bulamaç, "M. çok iyi, altın gibi kalbi olan birisiydi. Rus eşi bunu nasıl niye yaptı bilemiyoruz. İlk olarak Hollandalı eşi oğlunu alıp götürdü, bir daha göremedi, ikinci kez çocukları ile giden eşinin ardından Murat kaptan iyice bunalıma girdi, birkaç kez intihar girişiminde bulundu, ancak biz yetiştik önledik, engel olduk. Ancak teknede ipi her zaman hazırdı. 'Bugün varım, sabah yoğum' derdi" diye konuştu.