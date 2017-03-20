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20 Mart 2017 Pazartesi 17:20

Rusya ile YPG ile anlaştı iddiası

İngiliz haber ajansı Reuters’in haberine göre , Rusya'nın terör örgütü PKK'nın Suriye kolu YPG ile anlaşarak, bu ülkenin kuzeyinde üs kuracağını öne sürdü.

Rusya ile YPG ile anlaştı iddiası
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Rusya ile YPG ile anlaştı iddiası
   İngiliz haber ajansı Reuters’in haberine göre , Rusya'nın terör örgütü PKK'nın Suriye kolu YPG ile anlaşarak, bu ülkenin kuzeyinde üs kuracağını öne sürdü. Ajans,verdiği bu  haberini, kendilerine yazılı açıklama gönderen bir YPG sözcüsüne dayandırdı.
   YPG sözcüsü Redur Helil, Suriye'nin kuzeybatısındaki Afrin'de kurulan bu üs hakkında, "Terörle mücadele için işbirliği çerçevesinde gerçekleşiyor" iddiasında bulundu.
    RedurHelil, Rusya ile varılan anlaşmanın Pazar günü sonuçlandığını ve anlaşmanın bir parçası olarak Rus güçlerin YPG'ye askeri eğitim vereceğini öne sürdü.
Redur Helil, 'türünün ilk örneği' olarak nitelendirdiği anlaşmanın bugün yürürlüğe girdiğini öne sürerken, üssün kurulmakta olduğu Cenderis bölgesine gelen Rus askerlerinin sayısı hakkında bir bilgi vermedi.
Reuters'ın haber metninde, bu girişim için, "Komşu Türkiye'yi kızdıracak hamle" yorumu yapıldı. Suriye’nin kuzeyinde terör örgütü PKK’nın uzantısı olan YPG’yi istemediğini her fırsatta dile getiren ve ABD ile bu nedenle sorun yaşayan Türkiye’nin, Rusya’nın bu hamlesine ne tepki vereceği ise merak konusu.
Uluslararası Türkçe Konuşan Ülkeler Gazeteciler Derneği Başkanı Güngör Yavuzarslan Suriye’de Rus askerlerinin Afrin’e girmesinin önemli bir gelişme olduğunu söyledi.
 
 
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