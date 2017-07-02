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02 Temmuz 2017 Pazar 19:20

Sahilde kadınların fotoğrafını çeken Suriyeli'lere linç girişimi

Serinlemek için denize giren kadınların fotoğraflarını çeken Suriyeli'leri linçten polis kurtardı.

Sahilde kadınların fotoğrafını çeken Suriyeli'lere linç girişimi
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Sahilde kadınların fotoğrafını çeken Suriyeli'lere linç girişimi


Sıcaklardan bunalan vatandaşların nefes almık için akın ettiği sahilde, kadınların fotoğrafını çeken 2 Suriyeli'ye gençlerin tepkisi sert oldu. Samsun'da 2 Suriyeli mülteci kadınların fotoğrafını çektiği iddiasıyla saldırıya uğradı polis müdahale etti.
Samsun'da serinlemek için denize giren kadınların fotoğraflarını çektiği iddia edilen Suriye uyruklu 2 genç, linç edilmekten polis tarafından kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre olay, Atakum ilçesi Ömürevleri Kavşağı Adnan Menderes Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Suriye uyruklu 2 genç, sıcak hava nedeniyle serinlemek için denize giren kadınların iddiaya göre fotoğraflarını çekti. Cep telefonlarını farklı kadınlara doğrultarak fotoğraflarını çekmek isteyen Suriyeliler kumsaldaki diğer Türk vatandaşları tarafından fark edilince ortalık bir anda karıştı. Suriyeliler, vatandaşların hışmına uğradı.

KADINLARIN FOTOĞRAFLARINI ÇEKTİKLERİ İDDİA EDİLDİ

Vatandaşlar, Suriyeli 2 kişiyi yakalayarak önce ellerindeki cep telefonlarını kırdı ardından ise kadınların fotoğraflarını çektikleri gerekçesiyle linç etmek istedi. Vatandaşların elinden kurtularak zabıta kulübesine sığınan Suriyeli vatandaşların yardımına polis koştu. Kafa ve vücudunun çeşitli yerlerinden darbe alarak yaralanan 2 Suriyeli, zabıta kulübesinde yere yığıldı.

Hırsını alamayan öfkeli kalabalık bu kez kulübeye saldırarak kulübenin camlarını kırdı. Polislerin kalabalığı dağıtmasıyla birlikte 2 mülteci olay yerine gelen ambulansa bindirildi. Ambulans da öfkeli kalabalıktan nasibini aldı. Çevik kuvvet ekiplerinin koruması altında sahilden çıkarılan ambulans, yaralanan 2 genci Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesine götürdü.
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