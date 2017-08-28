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Sahte avukat çetesi; 20 bin kişinin bilgileri onlarda çıktı

Bir kurumdan çaldıkları 20 bin vatandaşa ait kimlik bilgisiyle milyonluk vurguna hazırlanan çete elemanları yakalandı. SSK'ya borcunuz var biz çözelim diye mesaj atan çeteyi, bir avukatın şikayeti ortaya çıkardı.

Sahte avukat çetesi; 20 bin kişinin bilgileri onlarda çıktı

Bir kurumdan çaldıkları 20 bin vatandaşa ait kimlik bilgisiyle milyonluk vurguna hazırlanan çete elemanları yakalandı. SSK'ya borcunuz var biz çözelim diye mesaj atan çeteyi, bir avukatın şikayeti ortaya çıkardı.

28 Ağustos 2017 Pazartesi 11:35
Sahte avukat çetesi; 20 bin kişinin bilgileri onlarda çıktı


Sahte avukat çetesi; 20 bin kişinin bilgileri onlarda çıktı

İstanbul Polisi son yılların en büyük dolandırıcılık olaylarından birini aydınlattı. Sahte avukatlık çetesine yönelik operasyonda, 20 bin vatandaşın kimlik bilgileri ele geçirildi. Çete elemanları vatandaşları ele geçirdikleri bilgilerle dolandırdığı belirlendi. İşte haberin detayları..

SSK'YA BORCUNUZ VAR BİZ HALLEDELİM

İstanbul’da bir kurumdan 20 bin kişinin kişisel bilgilerini çalan 14 kişilik bir çete ele geçirdiği bilgiler sayesinde vatandaşlara şantaj yaptığı belirlendi,

Cep telefonlarına mesaj attıkları kişilere kendilerini avukat olarak tanıtan şüpheliler “Sizin SSK’ya 4 bin lira borcunuz var. Bin lira verirseniz biz hallederiz.” diyerek dolandırdı.

SAHTE AVUKATLARI GERÇEK AVUKAT YAKALATTI

Sahte hukuk bürosunun avukatlarının foyasını ise gerçek avukat ortaya çıkardı. Gerçek bir avukatın başvurusu üzerine başlatılan soruşturmada sahte bir avukat çetesine ulaşıldı. Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri İstanbul’da  düzenlediği operasyonda kendilerini avukat olarak tanıtarak vatandaşı dolandırdığı iddia edilen 14 kişiyi gözaltına aldı.

Gözaltına alınan çetenin içinde 20 bin kişinin kişisel bilgilerini çalan şüphelide bulunuyor.

Anahtar Kelimeler:
Sahte AvukatSSK
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