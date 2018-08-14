Sahte çağrı merkezleri ile 45 milyon liralık vurgun



Sahte çağrı merkezlerine yönelik operasyonda İstanbul Jandarması 45 milyon liralık vurgunu ortaya çıkardı. 5 ilde 39 kişi gözaltında..

İstanbul, İzmir, Balıkesir, Kırklareli ve Gaziantep'te 3'ü çağrı merkezi olmak üzere toplam 24 adrese yapılan eş zamanlı baskında 39 kişi gözaltına alındı. Baskın yapılan sahte çağrı merkezinde kapıyı güler yüzle "Merhaba" diyerek açan sahte müşteri temsilcisi jandarma ekiplerini karşısında görünce şok oldu

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kurdukları sahte çağrı merkezi aracılığıyla banka bilgilerini ele geçirdikleri kişileri dolandıran şebekeye operasyon düzenledi.

Edinilen bilgilere göre, İstanbul, İzmir, Balıkesir, Kırklareli ve Gaziantep'te 3'ü çağrı merkezi olmak üzere toplam 24 adrese yapılan eş zamanlı baskında 39 kişi gözaltına alındı. Baskın yapılan sahte çağrı merkezinde kapıyı güler yüzle "Merhaba" diyerek açan sahte müşteri temsilcisi jandarma ekiplerini karşısında görünce şoke oldu. Yakalanan şüphelilerin 7 aylık süre içerisinde 6 binden fazla kişiyi yaklaşık 45 milyon lira dolandırdığı belirtildi.