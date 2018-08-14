Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 31°
açık
Gündem Teknoloji Magazin Ekonomi Politika Sağlık Spor Dünya Eğitim GÜVENLİK SULAR NE ZAMAN GELECEK? Ajans
BİST
93488
ALTIN
251.046
DOLAR
6.5032
STERLİN
8.1834
EURO
7.4098
Muslera "Daha iyi olacağız"
Muslera "Daha iyi olacağız"
Phillip Cocu "Tura adımızı yazdırmak istiyoruz”
Phillip Cocu "Tura adımızı yazdırmak...
Fenerbahçe, Benfica ile rövanş maçına çıkıyor
Fenerbahçe, Benfica ile rövanş maçına...
Beşiktaş 2- Akhisarspor 1
Beşiktaş 2- Akhisarspor 1
Fenerbahçe 2- Bursaspor 1
Fenerbahçe 2- Bursaspor 1

Sahte çağrı merkezleri ile 45 milyon liralık vurgun

İstanbul jandarmasının 5 ilde düzenlediği operasyonda, 45 milyon liralık vurgun yapan çete hedef alındı. Kurulan sahte çağrı merkezlerinde çalışanlar ise neye uğradığını şaşırdı.

Sahte çağrı merkezleri ile 45 milyon liralık vurgun

İstanbul jandarmasının 5 ilde düzenlediği operasyonda, 45 milyon liralık vurgun yapan çete hedef alındı. Kurulan sahte çağrı merkezlerinde çalışanlar ise neye uğradığını şaşırdı.

14 Ağustos 2018 Salı 09:41
Sahte çağrı merkezleri ile 45 milyon liralık vurgun

Sahte çağrı merkezleri ile 45 milyon liralık vurgun


Sahte çağrı merkezlerine yönelik operasyonda İstanbul Jandarması 45 milyon liralık vurgunu ortaya çıkardı. 5 ilde 39 kişi gözaltında..
İstanbul, İzmir, Balıkesir, Kırklareli ve Gaziantep'te 3'ü çağrı merkezi olmak üzere toplam 24 adrese yapılan eş zamanlı baskında 39 kişi gözaltına alındı. Baskın yapılan sahte çağrı merkezinde kapıyı güler yüzle "Merhaba" diyerek açan sahte müşteri temsilcisi jandarma ekiplerini karşısında görünce şok oldu


İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kurdukları sahte çağrı merkezi aracılığıyla banka bilgilerini ele geçirdikleri kişileri dolandıran şebekeye operasyon düzenledi.

Edinilen bilgilere göre, İstanbul, İzmir, Balıkesir, Kırklareli ve Gaziantep'te 3'ü çağrı merkezi olmak üzere toplam 24 adrese yapılan eş zamanlı baskında 39 kişi gözaltına alındı. Baskın yapılan sahte çağrı merkezinde kapıyı güler yüzle "Merhaba" diyerek açan sahte müşteri temsilcisi jandarma ekiplerini karşısında görünce şoke oldu. Yakalanan şüphelilerin 7 aylık süre içerisinde 6 binden fazla kişiyi yaklaşık 45 milyon lira dolandırdığı belirtildi.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Rusya'da Türk koca kaçtı, karısı kızını baltayla doğradı
Rusya'da Türk koca kaçtı, karısı kızını baltayla doğradı
Dünyanın en sakin ülkesiydi; İsveç karıştı
Dünyanın en sakin ülkesiydi; İsveç karıştı
Trafik magandaları bıçaklarla saldırdı, 1 ölü var
Trafik magandaları bıçaklarla saldırdı, 1 ölü var
Cezaevinden kaçan özel harekatçı yakalanmamak için evini yaktı
Cezaevinden kaçan özel harekatçı yakalanmamak için evini yaktı
Talihsiz gelin; Akşam düğünde evlendi, kazada can verdi
Talihsiz gelin; Akşam düğünde evlendi, kazada can verdi
Genç kadını boğulmaktan olta ile kurtardılar
Genç kadını boğulmaktan olta ile kurtardılar
Denizli'de cinnet geçiren adam, dehşet saçtı
Denizli'de cinnet geçiren adam, dehşet saçtı
İzmir'de fuhuş operasyonu; 2 saatliğine Bin TL istemişler
İzmir'de fuhuş operasyonu; 2 saatliğine Bin TL istemişler

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim