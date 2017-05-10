Sahte estetikçi, sabıkalı hırsız çıktı

İnternette çok sayıda kadına kendini estetik uzmanı, estetik cerrah olarak tanıtıp operasyonlar yapan Soner G. adlı kişinin sabıkalı hırsız olduğu ortaya çıktı. Soner G. hakkında şimdilik 4 kadın davacı olurken bu sayının daha da artmasından endişe ediliyor.

POLİS HAREKETE GEÇTİ

Adana'da internet üzerinden kendisini estetik uzmanı doktor olarak tanıtarak, kandırdığı çok sayıda kadın ve erkeğe silikon yaptığı ileri sürülen şahıs hakkında, unvan dolandırıcılığından soruşturma başlatıldı.Dudağına silikon dolgu yaptığı hemşire Merve Keleş'in (22) rahatsızlanarak hastaneye yatırılmasıyla kuaför olmasına rağmen kendisini internet üzerinden estetik uzmanı doktor olarak tanıtıp silikon yaptığı ortaya çıkan Soner G., geçtiğimiz günlerde 2012 yılında karıştığı hırsızlık olayından 5 yıl 3 ay hapis cezası aldığı için Kürkçüler F Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na götürülmüştü.Keleş'in hastaneye yatmasının ardından 4 kadın G.'nin kendilerine estetik yaptığını ve zor günler geçirdiklerini belirterek, Adana Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Bu başvurular üzerine Cumhuriyet Savcılığı, şikayetleri Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerine gönderdi. Polis gelen talimat üzerine Merve Keleş, Güllü Sel ve ismini açıklamak istemeyen iki mağdurun ifadesine başvurdu. Mağdurların G.'yi internet üzerinden tanıdıklarını ve kendisini estetik doktoru olarak gösterip silikon ve botoks yaptığını ve daha sonra da rahatsızlandıklarını söyleyerek şikayetçi olduklarını tekrarladılar. Bu şikayetler üzerine polis, G. hakkında "unvan dolandırıcılığı" suçlamasıyla soruşturma başlattı. G.'ye başka illerden Adana'ya gelerek silikon dolgu yaptıran kadınların olduğu, bunları tespit etmek için de çalışma başlatıldığı öğrenildi.G. ise kadınlara silikon yaptığını kabul etmiş ama kimseye zorla bir şey yapmadığını söylemişti.