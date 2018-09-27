Sahte ilaç fabrikasına şok baskın



Bayrampaşa'da insan sağlığını hiçe sayan sahte ilaç çetesine operasyon düzenlendi. Çetenin sahte ilaç imalathanesine düzenlenen operasyonda, ilaç baskı makineleri ile ne olduğu anlaşılamayan 100 kilo gram toz madde ele geçirildi. İlaç çetesi üyesi 2 kişi gözaltına alındı.



Bayrampaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, sahte ilaç satıcılarının ne olduğu anlaşılamayan toz maddeleri hap haline getirerek piyasada sattıklarını tespit etti.

SAHTE İLAÇ İMALATHANESİNE OPERASYON DÜZENLENDİ

Operasyonda, ilaç kalıp makineleri ile milyonlarca hap imalatında kullanılacak olan içeriğinde henüz ne olduğu anlaşılamayan 100 kiloya yakın toz madde ele geçirildi.

SAHTE İLAÇ ÇETESİNİN ÜYELERİ GÖZALTINA ALINDI

Kişilerin hayat ve sağlığını tehlikeye sokacak şekilde ilaç yapma suçlamasıyla Pakistan uyruklu Ameek A. ile Türk vatandaşı Hakan İ. Gözaltına alındı. İşyeri sahibi olan Ümit Ö.'nün yakalanması için de operasyonlara devam ediliyor.



SATIŞA HAZIR BİNLERCE KUTU İLAÇ ELE GEÇİRİLDİ

Düzenlenen operasyonlarda, basılıp, kutulara konularak etiketlendirilmiş binlerce kutu ilaca da el konuldu. Zanlıların dünyaca ünlü ilaç markalarının isimlerinin yanına bir harf değişikliği yaparak kutuladıkları ve sanki Orijinal ilaçmış gibi bir görüntü sağladıkları öğrenildi.

TELEVİZYON VE İNTERNET KANALLARINDAN PAZARLAMIŞLAR

Zanlıların internet siteleri ve uydu üzerinden yayın yapan televizyon kanalları üzerinden verdikleri reklamlarla sahte ilaçları pazarladıkları öğrenildi.