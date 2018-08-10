Sahte kimlikle böbrek nakli olan kişi, Ülkü Ocakları başkanının katili çıktı



Sakarya Ülkü Ocakları eski Şube Başkanı Zekeriya Erkılıç'ın katili, Antalya'da sahte kimlikle böbrek nakli olduğu hastaneye, kontrole gelince yakalandı.

Antalya'da yaşayan bir kişi, rahatsızlanıp gittiği hastanede "Böbrek nakli olmuşsunuz" denince şoka uğradı. Nakil olmadığını söyleyen vatandaş savcılığa başvurdu. Yapılan araştırmada bu kişinin kimliğinin cinayet suçundan 11 yıldır aranan İ.A. tarafından kullanıldığı ortaya çıktı. Kız kardeşinden böbrek nakli olan zanlı kontrole geldiği hastanede yakalandı.



11 YILDIR CİNAYETTEN ARANIYORDU

Edinilen bilgilere göre F.G. adlı kişi, rahatsızlığı nedeniyle gittiği hastanede "Bir süre önce böbrek nakil ameliyatı olmuşsunuz" denilince büyük şok yaşadı. Böyle bir ameliyat geçirmediğini söyleyen F.G. savcılığa suç duyurusunda bulundu.



Başvuru üzerine harekete geçen polis, yaptığı araştırmada F.G.'nin kimliğini 2007 yılında Sakarya Ülkü Ocakları eski Şube Başkanı Zekeriya Erkılıç'ı alacak meselesi yüzünden tabancayla öldüren ve 11 yıldır aranan İ.A.'nın kullandığı belirlendi. Böbrek yetmezliği olan İ.A.'ya sahte kimlikle 24 Temmuz 2018'de Antalya'da özel bir hastanede kız kardeşinden alınan böbreğin nakledildiği belirlendi.

HASTANE ÇIKIŞI YAKALANDI

İ.A.'nın bugün hastaneye kontrole geleceği belirlenince harekete geçen Antalya Emniyeti Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ve GİM Şube Müdürlüğü görevlileri zanlının hem konakladığı otelde hem de hastanede önlem aldı. İ.A. kontrollerini yaptırdığı hastaneden çıkışta F.G. adına kullandığı sahte kimlikle yakalanıp gözaltına alındı.