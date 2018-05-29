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Sahte nikah kıyan kocasını bıçakladı

Kimliğini değiştirmek için gittiği nüfus müdürlüğünde evli olmadığını öğrenen Pınar T., ofisini copla bastığı çocuğunun babası Erol Ş.’yi bıçakla yaraladı. Pınar T. “Sahte avukatla sahte evlilik belgeleri imzalattı, sahte evlilik cüzdanı hazırladı. 4 eşi, 12 çocuğu varmış” diyerek dava açtı. Bıçaklanan Erol Ş. de şikâyetçi. Son sözü yargı söyleyecek

Sahte nikah kıyan kocasını bıçakladı

Kimliğini değiştirmek için gittiği nüfus müdürlüğünde evli olmadığını öğrenen Pınar T., ofisini copla bastığı çocuğunun babası Erol Ş.’yi bıçakla yaraladı. Pınar T. “Sahte avukatla sahte evlilik belgeleri imzalattı, sahte evlilik cüzdanı hazırladı. 4 eşi, 12 çocuğu varmış” diyerek dava açtı. Bıçaklanan Erol Ş. de şikâyetçi. Son sözü yargı söyleyecek

29 Mayıs 2018 Salı 08:46
Sahte nikah kıyan kocasını bıçakladı


Sahte nikah kıyan kocasını bıçakladı

Trabzon’da 2015’te evlenip Temmuz 2017’de kimliğini değiştirmek için gittiği nüfus müdürlüğünde evli olmadığını öğrenen Pınar T., ofisini copla bastığı çocuğunun babası Erol Ş.’yi bıçakla yaraladı. Pınar T. “Sahte avukatla sahte evlilik belgeleri imzalattı, sahte evlilik cüzdanı hazırladı. 4 eşi, 12 çocuğu varmış” diyerek dava açtı. Bıçaklanan Erol Ş. de şikâyetçi. Son sözü yargı söyleyecek


Trabzon’da nüfus cüzdanını değiştirmek için gittiği nüfus müdürlüğünde evli olmadığını öğrenen Pınar T., çocuk sahibi olduğu eşi Erol Ş.’nin ofisini copla bastı. Kocasını döven ve ofiste bulduğu bıçakla yaralayan Pınar T., kendisini kandıran Erol Ş. ve sahte evlilik cüzdanı hazırlayan Hüseyin A. hakkında suç duyurusunda bulundu. Yaralanan Erol Ş. de Pınar T.’yi şikâyet etti. Trabzon’da âşık olduğu Pınar T.’ye evlilik teklifinde bulunan Erol Ş., 2015’te yakın dostlarının katıldığı bir törenle yüzük taktı. Bekâr olduğunu belirten Erol Ş., Pınar T.’ye avukat olarak tanıttığı Hüseyin A.’nın getirdiği bazı evrakları imzalattı. Evlilik işlemlerinin yapıldığını düşünen genç kadın, Erol Ş. ile birlikte yaşamaya başladı. Bir süre sonra Erol Ş., hazırlattığı evlilik cüzdanını Pınar T.’ye teslim etti.

NÜFUSTA ÖĞRENDİ

Erol Ş.’den çocuk sahibi olan Pınar T., 2017 Temmuz’unda bekar yazan nüfus cüzdanını değiştirmek için nüfus müdürlüğüne gitti. Burada evli olmadığını öğrenen ve öfkeden deliye dönen genç kadın, Erol Ş.’nin ofisini copla bastı. İddiaya göre kavga ettiği kocasını bıçaklayan Pınar T., kendisini kandıran Erol Ş. ve sahte evlilik cüzdanı hazırlayan Hüseyin A. hakkında suç duyurusunda bulundu. Pınar T., ayrıca manevi tazminat davası da açtı. Yaralanan Erol Ş. de Pınar T. hakkında şikâyetçi oldu. Mahkeme kararı ile koruma altına alınan Pınar T., Erol Ş.’nin 12 çocuğu ve 4 eşinin olduğunu söyledi.

Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığı, hazırladığı iddianameyi mahkemeye gönderdi. Erol Ş. ve Hüseyin A. için resmi belgede sahtecilik suçundan 2 yıldan 5 yıla kadar hapis, Pınar T. hakkında ise basit yaralama, tehdit ve hakaret iddiasıyla 13 aydan 5 yıla kadar hapis istendi. Savcı, ayrıca Pınar T.’nin olayı tahrik altında işlediğini belirterek, cezanın indirilebileceğine işaret etti.

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