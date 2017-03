Sahte rakıdan iki arkadaşı öldü,kendisi kör oldu

SGK emeklisi Mehmet Küçükgümülcina (66) ve çocukluk arkadaşları Hikmet Kirs (67) ve Musa Gökbulut (53), İstanbul Haznedar’daki mahallelerinde uzun yıllardır bir kuruyemişçiden aldıkları sahte rakıdan içiyorlardı. Hürriyet'ten Gülden Aydın'ın haberine göre, rakıları satan Musa Çıplakoğlu’nu da yıllardır tanıyorlardı.Geçtiğimiz 28 Şubat’ta, üç arkadaş yine sahte rakı içti. Fakat bu sefer ‘keyif!’, felaketle sonuçlandı. Hikmet Kirs, 1 Mart’ta sahte içki zehirlenmesinden can verdi. Küçükgümülcina 2 Mart perşembe gecesi fenalaştı, hastaneye kaldırıldı. O yoğun bakımda can çekişirken, diğer arkadaşı Musa Gökbulut da can verdi. Beş gün kaldığı yoğun bakımda 30 ünite serum verilen Küçükgümülcina doktorların çabalarıyla kurtarıldı ve taburcu edildi. Şimdi bir gözü görmüyor, konuşma ve yürüme güçlüğü çeken Küçükgümülcina, sahte rakı trafiğini, nereden ve niçin aldıklarını anlattı:Küçükgümülcina olayı şöyle anlattı "Hikmet’i, fenalaştığında hastaneye yetiştirdiler. Kalbi iki kez durdu, çalıştırdılar. Üçüncüde kurtaramadılar. Neden öldüğünü ailesi gibi ben de bilmiyordum. Ta ki Bereket Kuruyemiş’i polis basıp Musa Çıplakoğlu’nu tutuklayıncaya kadar...” Sahte rakıdan öldüğünü öğrendikten sonra evdeki rakılara dokunmadığını söyleyen Küçükgümülcina, sahte içkinin öldürücü tesirine 30 saat sonra maruz kalmış: “2 Mart gecesi uyanıp kalktığımda yere yığıldım. Gözlerim kör olmuştu, bacaklarım tutmuyordu. Eşim ambulans çağırdı. Hastaneye giderken benim içtiğim rakılardan birini de yanına almış. Bu sayede erken müdahale yapılmış.”