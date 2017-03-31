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31 Mart 2017 Cuma 03:25

Sahte savcı, dolandırdığı paralarla yakalandı

Daha çok yaşlıları telefonla tuzağa düşüren dolandırıcılara yönelik operasyonlar sıklaşıyor. Manisa'da yaşlı bir kadını dolandıran zanlı, istanbul'da 200 bin lira ile yakalandı.

Sahte savcı, dolandırdığı paralarla yakalandı
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Sahte savcı, dolandırdığı paralarla yakalandı

Telefonla kendisini savcı olarak tanıtan ve Manisa'da yaşlı bir kadının 200 bin lira parasını dolandıran zanlı, İstanbul'da yakalandı.
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Manisa'da telefonla aradığı kadını, kendisini savcı olarak tanıtarak 200 bin lirasını dolandırdığı iddia edilen Mehmet Hanif K., Fatih'te polisinin düzenlediği operasyonla yakalandı.

Manisa'da yaşayan S.E isimli kadın, Manisa Emniyet Müdürlüğü'ne giderek kendisini telefonda savcı olarak tanıtan bir kişinin 200 bin lirasını dolandırdığını bildirdi. Polis bunun üzerine çalışma başlattı. Yapılan teknik takiple dolandırıcılık şüphelisinin İstanbul'da olduğunu tespit edildi. Fatih Aksaray Mahallesi Millet Caddesi üzerinde önceki gün durdurulan takside şüpheli Mehmet Hanif K. (29) 200 bin lirayla yakalanarak gözaltına alındı. Fatih Asayiş Büro Amirliği getiren şüpheli Mehmet Hanif K. ilk ifadesinde suçlamaları kabul etmedi. Şüpheli üzerinde bulunan paranın dayısına ait olduğunu öne sürdü. Şüpheli Manisa'ya gönderildi.

 
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