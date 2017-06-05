Sahurda maganda dehşeti: Bayıltana kadar dövdü, yol ortasına atıp kaçtı

Konya'da Funda B. adlı genç kadın, erkek arkadaşının saldırısına uğradı. 10 aylık bebeği bulunan kadını, otomobil içinde bayıltana kadar döven saldırgan,.'yi araçtan atarak kaçtıKonya’da ramazan davulcuları Mevlana Caddesi üzerinde bir kadının yerde hareketsiz yattığını gördü. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yerde hareketsiz yatan kadının 36 yaşındaki 10 aylık bir bebek annesi Funda B. olduğu belirlendi. Hastaneye kaldırılan genç kadının alkollü olduğu belirlendi.Edinilen bilgiye göre Funda B. ilk ifadesinde, arabayla gezerken tartıştığı erkek arkadaşının kendisini dövdükten sonra araçtan indirip uzaklaştığını söyledi. Ancak genç kadın erkek arkadaşının ismini vermedi ve şikâyetçi olmadı. Ardından da tuvalet ihtiyacını bahane ederek hastaneden kaçtığı ortaya çıktı.