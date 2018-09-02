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Sakarya'da motosikletli grubun arasına minibüs girdi; 8 ölü

Sakarya’nın Kocaali ilçesinde ticari araç motosikletli grubun arasına girdi. Trafik kazasında ilk belirlemelere göre 8 kişi hayatını kaybetti.

Sakarya'da motosikletli grubun arasına minibüs girdi; 8 ölü

Sakarya’nın Kocaali ilçesinde ticari araç motosikletli grubun arasına girdi. Trafik kazasında ilk belirlemelere göre 8 kişi hayatını kaybetti.

02 Eylül 2018 Pazar 17:16
Sakarya'da motosikletli grubun arasına minibüs girdi; 8 ölü

Sakarya'da motosikletli grubun arasına minibüs girdi; 8 ölü


Sakarya'nın Kocaali ilçesinde, hafif ticari araç motosikletli gruba çarparak devrildi. 3 motosiklette bulunan 6 kişi ile, hafif ticari araçta bulunan 2 kişi olay yerinde yaşamlarını kaybetti. Olay yerine 112 Acil ve trafik ekipleri sevk edildi..


Kaza, Kocaali-Akçakoca yolu üzerinde meydana geldi. İddiaya göre hafif ticari araç, sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi sonucu takla atarak karşı şeride geçti. Motosikletli grubun arasına dalan araç, güçlükle durabildi. Kazada ilk belirlemelere göre 8 kişi hayatını kaybetti.


Kazayla ilgili bilgi veren Sakarya Valisi İrfan Balkanlıoğlu, “Bütün sağlık ve trafik ekipleri olay mahallinde. Kocaali ilçemizden Akçakoca’yı bağlayan yol. Bir araç kontrolünü kaybederek karşı şeride geçiyor, motosikletli grubun arasına dalıyor. 8 vatandaşımız olay yerinde hayatını kaybetti. İki vatandaşımız ise yaralı” dedi.

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