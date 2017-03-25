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25 Mart 2017 Cumartesi 06:32

Sakarya'da polisten darbeye girişimine karşı önlem tatbikatı mı?

Sakarya’da gece yarısı olağan üstü durumlara karşı bin polisle tatbikat yapıldı.

Sakarya'da polisten darbeye girişimine karşı önlem tatbikatı mı?
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Sakarya'da polisten darbeye girişimine karşı önlem tatbikatı mı?

Sakarya polisinin gece yarısı gerçekleştirdiği tatbikat 'Muhtemel bir askeri darbe girişimini önleme hazırlığı"  olarak değerlendirildi.

Sakarya Valisi Hüseyin Avni Coş’un talimatıyla şehirde gece yarısı, olağan üstü durumlara karşı tatbikat yapıldı. İstirahatlı olan polis memurlarına mesaj yoluyla ulaşan emniyet müdürlüğü, yarım saat içinde Kent Meydanında toplanmaları istendi. Gerçekleşen tatbikatta şehir genelinde bin 50, Kent Meydanına ise 700 polis toplandı. 16 ilçede de gerçekleşen tatbikata da müdürlerin hepsi katıldığı görüldü.

Tatbikat sonrası açıklama yapan Sakarya Valisi Hüseyin Avni Coş, “Olağan üstü durumlara karşı önleme ve müdahale etme planlarımız var. Bu bağlamda hem İl Emniyet Müdürlüğümüz hem İl Jandarma Komutanlığımızın hazırladığı planlar var. Bu planların zaman zaman prova edilmesi, denenmesi, tatbikat yapılması gerekiyor. Bu kapsamda Sakarya İl Emniyet Müdürlüğümüz planlar doğrultusunda bir tatbikatını gerçekleştirdik. Kent Meydanında, Yenikent Polis merkezinde ve İl Emniyet Müdürlüğü içerisinde 3 noktada polis arkadaşlarımıza mesajlar atıldı. Kısa sürede yarım saat içerisinde arkadaşlar burada toplandı. Bunlar toplandıktan sonra plan ve ihtiyaç doğrultusunda olağan üstü durumu çeşidine göre belirlenen tedbirleri görevleri yapacaklar” dedi.
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