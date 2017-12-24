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Sakarya'da şüpheli araçtan terörist silahları çıktı

Serdivan yakınlarında şüpheli araç alarmı. Sakarya polisinin şüphe üzerine durdurmak istediği araç kaçmaya başlayınca, içinde teröristlerin kullandığı uzun namlulu silahlar bulunan otomobil güçlükle durduruldu.

Sakarya'da şüpheli araçtan terörist silahları çıktı

Serdivan yakınlarında şüpheli araç alarmı. Sakarya polisinin şüphe üzerine durdurmak istediği araç kaçmaya başlayınca, içinde teröristlerin kullandığı uzun namlulu silahlar bulunan otomobil güçlükle durduruldu.

24 Aralık 2017 Pazar 22:10
Sakarya'da şüpheli araçtan terörist silahları çıktı

Sakarya'da şüpheli araçtan terörist silahları çıktı


Sakarya'nın Serdivan ilçesi yakınlarında dur ihtarına uymayan otomobil uzun süreli kovalamanın ardından durduruldu. Terör örgütlerinin sıklıkla kullandığı Kalaşinkof marka uzun namlulu silahların çıktığı otomobilde bulunan 4 kişi gözaltına alındı..Polis söz konusu silahların kime ait olduğunu nereye gittiğini araştırıyor.

4 KİŞİ SORGULANIYOR!

Sakarya'da polis ekiplerinin 'dur' ihtarına uymayan otomobilde çok sayıda uzun namlulu silah ele geçirildi. Olayla ilgili 4 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, Serdivan ilçesi eski Kazımpaşa Caddesi üzerinde plakası öğrenilemeyen bir otomobilden şüphelenen polis ekipleri, otomobile 'dur' ihtarı yaptı. Polisin ihtarına uymayan otomobil sürücüsü kaçmaya başladı. Polis ve kaçan otomobil arasında uzun süreli kovalamaca yaşandı. Yaşanan kovalamaca sonrasında polis ekipleri kaçan şüpheli otomobili sokak arasında yakaladı. Otomobil içerisinde bulunan 4 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre Sakarya İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Olay Yeri İnceleme Ekipleri otomobil üzerinde inceleme yaptı. Yapılan incelemelerde otomobil içerisinde çok sayıda uzun namlulu silah geçirildi. Gözaltına alınan şahıslar Asayiş Şube Müdürlüğüne götürüldü. Buradaki işlemleri tamamlanan şüpheliler daha sonra Kaçakçılık ve Organize İşlerle Şube Müdürlüğüne götürüldü.

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