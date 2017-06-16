Sakarya Hendek'te gerginlik; Suriyeli sopalarla saldırdı

BÖLÜM SORUMLUSUYLA KAVGA ETTİ

AKŞAM DA OLAYLAR ÇIKTI

İç savştan kaçarak Türkiye'ye sığınan Suriyeli'lerin neden olduğu kargaşa Sakarya'nın Hendek ilçesine sıçradı. Hendek'te galvaniz fabrikasında çalışan Suriyeli bir işçi iddialara göre bölüm sorumlusuyla kavga etti. Ardından Suriyeli işçi, akraba ve yakınlarıyla geldikleri fabrika önünde içinde işçilerin bulunduğu servise taş ve sopalarla saldırdı. Olayda 2 kişi yaralandı. Olaylar akşam yeniden başladı. Polis ilçe genelinde geniş güvenlik önlemi aldı.Olay, Hendek ilçesinde bulunan Sakarya 2'nci Organize Sanayi Bölgesi'nde meydana geldi. İddiaya göre sanayi bölgesindeki bir galvaniz fabrikasında çalışan Suriye uyruklu bir kişi, iş yerindeki bölüm sorumlusuyla sebebi bilinmeyen bir konudan kavga etti. Tartışmadan bir gün sonra Suriyeli işçi, yakınlarını ve arkadaşlarını da yanına alarak fabrikanın önüne geldi.Yaklaşık 15 kişilik grup, fabrika önünde karşılaştıkları bölüm sorumlusunun panelvan aracına ve içinde işçilerin bulunduğu fabrika servisine taş ve sopalarla saldırdı. Öfkeli grup, aracın camlarını paramparça ederken, çevredeki vatandaşlar Suriyelileri sakinleştirmeye çalıştı.Grup, araçlara bir süre sopa ve taşları atmaya devam etti. Araçların kapıları ve camları saldırıda parçalandı. Saldırıda fabrika işçisi Sefa T. ve Cafer Ç. yaralandı. Yaralı işçiler ambulansla Hendek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.Sakarya'nın Hendek İlçesi'nde bir fabrikada bölüm sorumlusuyla kavga eden Suriyeli işçinin, yakınlarıyla birlikte gelip işçilerin bulunduğu servise taş ve sopalarla saldırdığı olayın ardından, akşam da gerginlik yaşandı. Hendek ilçe merkezinde toplanan yüzlerce kişi, yoldan geçen 6 Suriyeli sığınmacıyı darp etti. Ardından Suriyeli ailelerin kaldığı evlere yönelen kalabalık, 3 eve zorla girerek içeride bulunanları darp etti.Olaylara müdahale eden polis ekipleri, 2 kişiyi gözaltına aldı. Polis ekipleri olayları kontrol altına almakta zorlanınca, ilçeye çevre ilçelerden ve Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü'nden takviye ekipler sevk edildi. Polisin aldığı sıkı önlemler ve yapılan görüşmeler sonucu kalabalık dağıldı.