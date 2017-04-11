Şampiyonlar Ligi maçı öncesi patlama

UEFA Şampiyonlar Ligi Çeyrek Finali’nde bu gece oynanacak Borussia Dortmund – Monaco maçı öncesinde patlama yaşandı. Alman ekibi Borussia Dortmund’tan yapılan açıklamada, “Otobüsün stada doğru hareketi sırasında patlama meydana geldi. 1 kişi yaralandı” ifadeleri yer aldı. Almanya’daki Signal Iduna Park’ta TSİ 21.45’te başlayacak karşılaşma yaşananlardan ötürü ertelendi. Mücadele 12 Nisan Çarşamba gününde oynanacak.

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