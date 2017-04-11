UEFA Şampiyonlar Ligi Çeyrek Finali’nde bu gece oynanacak Borussia Dortmund – Monaco maçı öncesinde patlama yaşandı. Alman ekibi Borussia Dortmund’tan yapılan açıklamada, “Otobüsün stada doğru hareketi sırasında patlama meydana geldi. 1 kişi yaralandı” ifadeleri yer aldı. Almanya’daki Signal Iduna Park’ta TSİ 21.45’te başlayacak karşılaşma yaşananlardan ötürü ertelendi. Mücadele 12 Nisan Çarşamba gününde oynanacak.
Şampiyonlar Ligi maçı öncesi patlama
UEFA Şampiyonlar Ligi Çeyrek Finali’nde bu gece oynanacak Borussia Dortmund – Monaco maçı öncesinde patlama yaşandı
UEFA Şampiyonlar Ligi Çeyrek Finali’nde bu gece oynanacak Borussia Dortmund – Monaco maçı öncesinde patlama yaşandı. Alman ekibi Borussia Dortmund’tan yapılan açıklamada, “Otobüsün stada doğru hareketi sırasında patlama meydana geldi. 1 kişi yaralandı” ifadeleri yer aldı. Almanya’daki Signal Iduna Park’ta TSİ 21.45’te başlayacak karşılaşma yaşananlardan ötürü ertelendi. Mücadele 12 Nisan Çarşamba gününde oynanacak.