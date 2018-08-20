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Samsun'da 100 kişi sopalarla birbirine girdi 

Bayram hazırlıkları sürerken Samsun'da eli sopalı kişilerin çıkardığı kavga kısa sürede büyüdü. 100 kişinin karıştığı kavgayı güçlükle bastırdı

Samsun'da 100 kişi sopalarla birbirine girdi 

Bayram hazırlıkları sürerken Samsun'da eli sopalı kişilerin çıkardığı kavga kısa sürede büyüdü. 100 kişinin karıştığı kavgayı güçlükle bastırdı

20 Ağustos 2018 Pazartesi 16:09
Samsun'da 100 kişi sopalarla birbirine girdi 

Samsun'da 100 kişi sopalarla birbirine girdi 


Bayram hazırlıkları sürerken Samsun'da eli sopalı kişilerin çıkardığı kavga kısa sürede büyüdü. 100 kişinin karıştığı kavgayı güçlükle bastırdı

Samsun'un Tekkeköy ilçesinde yaklaşık 100 kişinin karıştığı kavgada taşlar ve sopalar havada uçuştu. Çıkış nedeni henüz bilinmeyen kagada silahların da patladı. Kavgada durumu ağır olan 1 yaralı olay yerine gelen ambulans ile çevredeki hastaneye kaldırıldı. Büyük kavgada toplam 10 kişi darp sonucu yaralandı


Samsun'un Tekkeköy ilçesinde yaklaşık 100 kişinin karıştığı kavgada taşlar ve sopalar havada uçuştu. Silahların da patladığı kavgada 10 kişi darp sonucu yaralandı.

Olay, Tekkeköy ilçesi Cumhuriyet Meydanı’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, meydanda bulunan esnaflar ile kimliği belirsiz kişiler arasında kavga meydana geldi. Yaklaşık 100 kişinin kavgaya dahil olması nedeniyle ortalık savaş alanına döndü. Çevrede bulunan dükkanlar çıkan kavga nedeniyle adeta yağma edilirken, kavgada taraflar birbirlerine taş ve sopalar ile saldırdı. Kavgada bir grup kurusıkı tabanca ile defalarca ateş etti.

Olay yerine çok sayıda polis ve çevik kuvvet ekipleri sevk edildi. Yaklaşık yarım saat boyunca süren kavga polislerin olay yerine gelmesiyle birlikte son bulurken, durumu ağır olan 1 yaralı, olay yerine gelen ambulans ile çevredeki hastaneye kaldırıldı. Büyük kavgada toplam 10 kişi darp sonucu yaralandı. Olay yerinde çalışma başlatan polis, kavganın çıkış nedenini araştırıyor.

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