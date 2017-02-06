GÜVENLİK:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

06 Şubat 2017 Pazartesi 08:09

Samsun'da damat kayınpeder çatıştı

Samsun'da kayınpeder ile damadı arasında çıkan silahlı çatışmada damat vurularak hayatını kaybetti.

Samsun'da damat kayınpeder çatıştı
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
Samsun'da damat kayınpeder çatıştı


Samsun'da damat ile kayınpeder arasında çıkan silahlı çatışmada 1 kişi hayatını kaybetti.  Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Kalkancı Mahallesi 302. Sokak'ta bulunan Deniz Apartmanı'nda saat 22.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, müteahhitlik yaptığı öğrenilen Aygün Ekşitoğlu'nun (42) eşi Nurçin Ekşitoğlu ailesi sorunlardan dolayı akşam saatlerinde babası Ayhan Yağız'ın (69) evine geldi. Eşinin peşinden kayınpederinin evine giden Aygün Eksitoğlu evin kapısını tekmelediği bir sırada eve gelen Ayhan Yağız damadının elinde tabanca olduğunu fark edince ve karşılıklı birlbrlerine tabancayla ateş açtılar.

Bu sırada kayınpederinin kurşunlarına hedef olan Aygün Eksitoğlu apartmanın 6. katının merdivenlerinde vurularak olay yerinde hayatını kaybetti. 8. katta oturan Ayhan Yağız ise evine kaçarak kendisini eve kilitledi.
Olay yerine polis ve ambulans sevk edildi.

Sağlık ekipleri Aygün Eksitoğlu'nun hayatını kaybettiğini tespit etti. Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri, Ayhan Yağız'ı evinde suçta kullandığı 7.65 mm çaplı tabancayla birlikte gözaltına aldı. Ölen şahsa ait de 9 mm çaplı tabanca ele geçti.

Polis apartman girişinde 2 adet 9 mm çaplı boşkovan, maktülün bulunduğu yerde 9 adet 9 mm çaplı boşkovan ve 4 adet deforme olmuş mermi çekirdeği ele geçirdi. Ayrıca 6. katın duvarlarına da 11 adet kurşun isabet ettiği tespit edildi. Gözaltına alınan Ayhan Yağız Samsun Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Ölen damat ise otopsi yapılmak üzere Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
Anahtar Kelimeler
Aygün EksitoğluNurçin Ekşitoğlu
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İstanbul Emniyet Müdürü'nden flaş açıklama İstanbul Emniyet Müdürü'nden flaş açıklama
Ayvacık'ta okullar tatil Ayvacık'ta okullar tatil
Polise saldıran magandayı vatandaş linç etmek istedi Polise saldıran magandayı vatandaş linç etmek...
PKK'nın katliam planı hafıza kartlarından çıktı PKK'nın katliam planı hafıza kartlarından...
Çanakkale bu sabah da depremle sallandı 5.2 Çanakkale bu sabah da depremle sallandı 5.2
Konya'da zincirleme kaza: Sis ve buzlanma 40 araç birbirine girdi Konya'da zincirleme kaza: Sis ve buzlanma 40...
Yukarı Çık

İstanbul Emniyet Müdürü'nden flaş açıklama
İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nde görevli müdür yardımcısı Ö.C.’nin ismi Uyuşturucu İle Mücadele...

Haberi Oku