﻿
GÜVENLİK:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

22 Mart 2017 Çarşamba 22:10

Samsun'da polise silahlı saldırı, 3 yaralı var

Samsun'da bir vatandaş tarafından "terör örgütü üyesi olabilir" diye ihbar edilen zanlı, kendisini aramak isteyen polise bıçakla saldırdı. Olayda 2'si polis 3 kişi yaralandı

Samsun'da polise silahlı saldırı, 3 yaralı var
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
Samsun'da polise silahlı saldırı, 3 yaralı var

Vatandaşların 'Terörist olabilir' şüphesiyle ihbar edilen zanlı, gelen polislere saldırdı. Samsun'da meydana gelen olayda 2'si polis 3 yaralı

Son Dakika Samsun'da 27 yaşındaki B.Ş.'nin şüphelenip ihbar ettiği Sezai Ş., kendisini aramak isteyen polislerden birine yumruk attı, birini de bıçakla yüzünden yaraladı. B.Ş. de elinden aldığı bıçakla Sezai Ş.'yi bacağından bıçakladı.

Olay, akşam saatlerinde İlkadım İlçesi Unkapanı Mahallesi'nde meydana geldi. B.Ş., polisi arayıp önünde yürüyen Sezai Ş.'nin şüpheli tavırlar sergilediğini, terör örgütü PKK üyesi olabileceğini belirterek ihbarda bulundu.

Bunun üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polis, Sezai Ş.'yi durdurulup üst araması yapmak istedi. Ancak Sezai Ş., polis memurları Mehmet H.'nin yüzüne yumruk attı, Yüksel K.'yı da yüzünün iki yerinden bıçakla hafif yaraladı.

Bu sırada ihbarda bulunan B.Ş. de Sezai Ş.'yi, elinden aldığı bıçakla sol bacağından yaraladı.

Polis Sezai Ş.'yi etkisiz hale getirdi. Yaralı polislere Gazi Devlet Hastanesi'nde ayakta müdahale edildi. Sezai Ş. de Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

B.Ş. olay yerinde Sezai Ş. de tedavisinin ardından gözaltına alındı.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
Anahtar Kelimeler
Son Dakika Samsun
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kadın dayak yedi, yoldan geçenler izledi Kadın dayak yedi, yoldan geçenler izledi
Devletin valisinden eşine görülmemiş zulüm Devletin valisinden eşine görülmemiş zulüm
Sakarya'da polisten darbeye girişimine karşı önlem tatbikatı mı? Sakarya'da polisten darbeye girişimine karşı...
Eski CIA direktöründen FETÖ iddiası Eski CIA direktöründen FETÖ iddiası
Çekmeköy'de kafede yangı, 1 kişi yanarak can verdi Çekmeköy'de kafede yangı, 1 kişi yanarak...
Tunceli yoluna katliam tuzağı yerleştirmişler Tunceli yoluna katliam tuzağı yerleştirmişler
Yukarı Çık

Kadın dayak yedi, yoldan geçenler izledi
Erzincan Üniversitesi Toplumsal Duyarlı Gençlik Kulübü öğrencileri, kadına şiddetin geldiği boyutları...

Haberi Oku