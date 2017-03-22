Samsun'da bir vatandaş tarafından "terör örgütü üyesi olabilir" diye ihbar edilen zanlı, kendisini aramak isteyen polise bıçakla saldırdı. Olayda 2'si polis 3 kişi yaralandı

Samsun'da polise silahlı saldırı, 3 yaralı var

Vatandaşların 'Terörist olabilir' şüphesiyle ihbar edilen zanlı, gelen polislere saldırdı. Samsun'da meydana gelen olayda 2'si polis 3 yaralı'da 27 yaşındaki B.Ş.'nin şüphelenip ihbar ettiği Sezai Ş., kendisini aramak isteyen polislerden birine yumruk attı, birini de bıçakla yüzünden yaraladı. B.Ş. de elinden aldığı bıçakla Sezai Ş.'yi bacağından bıçakladı.Olay, akşam saatlerinde İlkadım İlçesi Unkapanı Mahallesi'nde meydana geldi. B.Ş., polisi arayıp önünde yürüyen Sezai Ş.'nin şüpheli tavırlar sergilediğini, terör örgütü PKK üyesi olabileceğini belirterek ihbarda bulundu.Bunun üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polis, Sezai Ş.'yi durdurulup üst araması yapmak istedi. Ancak Sezai Ş., polis memurları Mehmet H.'nin yüzüne yumruk attı, Yüksel K.'yı da yüzünün iki yerinden bıçakla hafif yaraladı.Bu sırada ihbarda bulunan B.Ş. de Sezai Ş.'yi, elinden aldığı bıçakla sol bacağından yaraladı.Polis Sezai Ş.'yi etkisiz hale getirdi. Yaralı polislere Gazi Devlet Hastanesi'nde ayakta müdahale edildi. Sezai Ş. de Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.B.Ş. olay yerinde Sezai Ş. de tedavisinin ardından gözaltına alındı.