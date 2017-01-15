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15 Ocak 2017 Pazar 23:16

Samsun'da rehine krizi: Lokantada 5 kişiyi rehin aldı

Samsun’da bir lokantaya gelen silahlı ve engelli şahıs, önce 5 kişiyi rehin aldı, polisin gelmesiyle ikna olup rehineleri serbest bıraktı. Teslim olmak için ikna olmayan şahıs, bir anlık dalgınlığından faydalanılarak etkisiz hale getirilip gözaltına alındı.

Samsun'da rehine krizi: Lokantada 5 kişiyi rehin aldı
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Samsun'da rehine krizi: Lokantada 5 kişiyi rehin aldı


Samsun’da bir lokantaya gelen silahlı ve engelli şahıs, önce 5 kişiyi rehin aldı, polisin gelmesiyle ikna olup rehineleri serbest bıraktı. Teslim olmak için ikna olmayan şahıs, bir anlık dalgınlığından faydalanılarak etkisiz hale getirilip gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, borcundan dolayı bunalıma girdiği öğrenilen engelli Muhittin D. (48), saat 21.45’te İlkadım ilçesi Çiftlik Mahallesi İstiklal Caddesi’nde bulunan bir et lokantasına gidip burada silah çekerek, lokantada bulunan 5 kişiyi rehin aldı. Olay yerine çok sayıda polis ve ambulans sevk edildi. Olay yerine giden polis şahsı ikna ederek, rehinelerle yer değiştirip onların serbest kalmasını sağladı. Önce içeri 2 polis memuru girdi ve ardından bir polis memuru daha girerek silahlı şahsı iknaya çalıştı. Polisin uzun süre uğraşması sonucu Muhittin D. teslim olmak için ikna olmayınca dalgınlığından faydalanan polis, müdahale ederek şahsı etkisiz hale getirip elindeki silahı almaya başardı.

Muhittin D. saat 23.00 sıralarında gözaltına alınarak Samsun Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Baston yardımıyla yürüyen şahsın ortopedik engeli olduğu öğrenildi.

 
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