Samsun'da servis faciası; 5 ölü var

Samsun'da gece yarısı meydana gelen trafik kazasında 5 kişi hayatını kaybetti. Feci kazada yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan 2'sinin durumu ağır.Samsun'da meydana gelen trafik kazasında 5 kişi hayatını kaybederken, 2'si ağır 3 kişi de yaralandı.Edinilen bilgiye göre kaza, Samsun'un Çarşamba ilçesi Dikbıyık mevkisinde saat 00.10'da meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Çarşamba'dan Samsun istikametine seyir eden servis otobüsü, aynı yönde giderken kavşağa dönüş yapmak isteyen kapalı kasa kamyonete yandan çarptı.Kazada kamyonette bulunan 5 kişi hayatını kaybederken, 2 'si ağır 3 kişi de yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Servis ekipleri tarafından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Kazada ölü ve yaralıların kimlik tespitine çalışılıyor.