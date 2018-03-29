Samsun'da tramvay sapığı yakalandı: Gizlice fotoğraf çekmiş
Tramvayda gizlice kadın ve kız çocuklarının fotoğraflarını çekerek sosyal medya üzerinde müstehcen yazılarla yayınlayan A.T. adlı zanlı Samsun'da yakalandı. 19 yaşındaki zanlı
Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yürütülen müstehcenlik soruşturması kapsamında, tramvayda kadınların ve kız çocukların gizlice fotoğraflarını çekip sosyal medya hesabında yayınladığı iddia edilen 19 yaşındaki A.T.'yi yakalayarak gözaltına aldı.
Dün Samsun Adliyesine sevk edilen A.T., savcıya ifade verdikten sonra tutuklanması talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edildi.
Nöbetçi mahkemeye ifade veren A.T., tutuklanarak Samsun Kapalı Cezaevine gönderildi.