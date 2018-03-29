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Samsun'da tramvay sapığı yakalandı: Gizlice fotoğraf çekmiş

Bindiği toplu taşıma araçlarında kadınların ve kız çocuklarının gizlice fotoğraflarını çeken ve bunları sosyal medyada yayınlayan sapık Samsun'da yakalandı...

Samsun'da tramvay sapığı yakalandı: Gizlice fotoğraf çekmiş

Bindiği toplu taşıma araçlarında kadınların ve kız çocuklarının gizlice fotoğraflarını çeken ve bunları sosyal medyada yayınlayan sapık Samsun'da yakalandı...

29 Mart 2018 Perşembe 03:34
Samsun'da tramvay sapığı yakalandı: Gizlice fotoğraf çekmiş

Samsun'da tramvay sapığı yakalandı: Gizlice fotoğraf çekmiş

Tramvayda gizlice kadın ve kız çocuklarının fotoğraflarını çekerek sosyal medya üzerinde müstehcen yazılarla yayınlayan A.T. adlı zanlı Samsun'da yakalandı. 19 yaşındaki zanlı

Samsun polisinin şikayet üzerine başlattığı soruşturmada, tramvayda kadınların ve kız çocuklarının gizlice fotoğraflarını çekip sosyal medya hesabında uygunsuz bir şekilde paylaştığı iddia edilen bir kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı...


Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yürütülen müstehcenlik soruşturması kapsamında, tramvayda kadınların ve kız çocukların gizlice fotoğraflarını çekip sosyal medya hesabında yayınladığı iddia edilen 19 yaşındaki A.T.'yi yakalayarak gözaltına aldı.

Dün Samsun Adliyesine sevk edilen A.T., savcıya ifade verdikten sonra tutuklanması talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edildi.

Nöbetçi mahkemeye ifade veren A.T., tutuklanarak Samsun Kapalı Cezaevine gönderildi.

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